Zomrel Bill Richardson, známy ako Indiana Jones americkej diplomacie

Washington 2. septembra (TASR) - Vo veku 75 rokov zomrel v sobotu americký diplomat a bývalý veľvyslanec USA pri OSN Bill Richardson. Počas svojej kariéry sa špecializoval na vyjednávania o prepúšťaní osôb zadržaných v zahraničí a vyslúžil si za to prezývku "Indiana Jones americkej diplomacie".



Prostredníctvom tlačovej správy to v sobotu oznámil viceprezident jeho nadácie Mickey Bergman, informovala televízia CNN. Bergman dodal, že Richardson "zomrel v spánku počas noci" vo svojej letnej rezidencii v americkom štáte Massachusetts.



"Svet stratil obhajcu tých, ktorí boli nespravodlivo zadržiavaní v zahraničí," píše sa vo vyhlásení.



Richardson v roku 2011 založil neziskovú organizáciu Richardson Center for Global Engagement, ktorá sa špecializovala na vyjednávania o prepustení Američanov zadržiavaných v krajinách nepriateľských voči Spojeným štátom.



V roku 2022 sa tak Richardson zaslúžil o prepustenie basketbalistky Brittney Grinerovej, ktorá bola za uchovávanie drog odsúdená v Rusku na trest väzenia. Angažoval sa i v prípade bývalého príslušníka americkej námornej pechoty Paula Whelana odsúdeného v Rusku za údajnú špionáž.



Richardson zohral aj významnú úlohu pri rokovaniach s irackým diktátorom Saddámom Husajnom o prepustení dvoch Američanov, ktorí v roku 1995 prekročili hranice do Iraku.



Ľútosť nad Richardsonovým úmrtím vyjadrila okrem iných i Neda Sharghiová, predsedníčka združenia Bring Our Families Home.



"Guvernér Richardson bol zarytým zástancom ľudských práv a úsilia o návrat domov ľudí nespravodlivo zadržiavaných v zahraničí," konštatovala.



Bill Richardson sa narodil v roku 1947 v meste Pasadena v štáte Kalifornia, vyrastal však v Mexiku. Ako tínedžer sa presťahoval do Spojených štátov na predmestie Bostonu. Bol jedným z prvých predstaviteľov hispánskej komunity, ktorí dosiahli vysoké politické funkcie, pričom sa uchádzal aj o nomináciu Demokratickej strany v prezidentských voľbách v roku 2008 - opäť ako prvý kandidát z latinskoamerickej menšiny.



Nakoniec sa zo súboja o Biely dom stiahol a podporil Baracka Obamu. Po jeho zvolení za prezidenta USA mal vstúpiť do jeho vlády, ale aféra s financovaním kampane Richardsona prinútila vzdať sa možnosti stať sa jeho ministrom obchodu.



Richardson pôsobil aj ako guvernér amerického štátu Nové Mexiko a v administratíve demokratického prezidenta Billa Clintona zastával post ministra energetiky.