SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel spoluzakladateľ legendárnej skupiny

Los Angels 11. júna (TASR) - Vo veku 82 rokov zomrel Brian Wilson, americký hudobník, spevák, textár a spoluzakladateľ legendárnej skupiny Beach Boys. Na jeho oficiálnej webstránke to v stredu oznámila jeho rodina, píše TASR.



"So zlomeným srdcom oznamujeme, že náš milovaný otec Brian Wilson zomrel. Momentálne nenachádzame slová. Prosíme, aby ste teraz rešpektovali naše súkromie, keďže naša rodina smúti. Uvedomujeme si však, že sa o náš smútok delíme s celým svetom," napísala.



BBC píše, že Brian Wilson sa v rámci svojho pôsobenia v skupine The Beach Boys stal jedným zo skutočných géniov pop music. Pripisujú sa mu tzv. feel good hity ako Surfin' USA, California Girls, I Get Around, Good Vibrations, God Only Knows a ďalšie. Skupina v 60. rokoch minulého storočia doslova chrlila hity, pričom mnohé z nich konkurovali svojim úspechom skladbám skupiny Beatles, píše agentúra AFP a dodáva, že Beach Boys boli v 1962-1966 najpredávanejšou americkou skupinou.



Brian Wilson sa narodil 20. júna 1942 v Inglewoode na predmestí Los Angeles. Hudba bola pre neho útočiskom, prinášala mu radosť po rokoch týrania zo strany svojho despotického otca.



The Beach Boys založil ako 19-ročný v roku 1961, spoločne so svojimi dvoma mladšími (dnes už zosnulými) bratmi Dennisom a Carlom, bratrancom Mikeom Loveom a susedom a kamarátom Alom Jardinom. Ako píše AFP, Brian napísal texty všetkých piesní skupiny, robil hudobné aranžmány, spieval a hral na basovú gitaru.



V tvorbe využíval komplexné melódie, zložité harmónie i avantgardné témy a jeho hudobná vízia tak predstavovala prelomom v populárnej hudbe, ktorú odklonila ju od klasických príbehov o chlapcovi a dievčati, aké dovtedy v tomto žánri dominovali. Po zhruba piatich úspešných rokov na scéne však na celé desaťročia upadol do hlbokej depresie, ktorú znásobovala jeho drogová závislosť.



Celkom sa z nej dostal až o 35 rokov neskôr, keď dokončil dovtedy nedokončený album Beach Boys s názvom Smile, ktorý je považovaný za jeho majstrovské dielo, približuje AFP.



V ostatných čase trpel demenciou a po vlaňajšej smrti jeho druhej manželky Melindy spravovali jeho veci tvz. opatrovníci, ktorí sa v dôležitých veciach radili s jeho siedmimi deťmi. Wilson bol ženatý dvakrát, s prvou manželkou Marilyn Rovellovou mal dve dcéry a s druhou manželkou Melindou Kae Ledbetterovou si adoptovali ďalších päť potomkov.