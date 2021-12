Zomrel architekt Richard Rogers, ktorý navrhol aj Centre Pompidou

Londýn 19. decembra (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrel v sobotu britský architekt Richard Rogers, ktorý je známy tým, že navrhol niektoré z najznámejších budov sveta vrátane Centre Pompidou v Paríži.



Rogers zmenil aj panorámu Londýna, a to výraznými stavbami ako sú zábavné a športové centrum Millenium Dome na Greenwichskom polostrove či mrakodrap Leadenhall Building, známy ako Cheesegrater, ktorý je najvyššou stavbou v londýnskej City.



Ako informovala spravodajská stanica BBC, lord Rogers bol považovaný za jedného z najúspešnejších a najvplyvnejších architektov sveta a získal väčšinu významných ocenení vo svojom odvetví. V roku 1991 bol pasovaný za rytiera.



Narodil sa v roku 1933 v anglicko-talianskej rodine vo Florencii, bol absolventom Yale University a predtým študoval aj na Architectural Association School of Architecture v Londýne.



V 70. a 80. rokoch sa stal všeobecne známym vďaka dvom budovám, ktoré boli v tom čase kontroverzné tým, že na ich vonkajšom plášti umiestnil technické vybavenie, ako sú výťahy a klimatizačné potrubia. Ide o kultúrne centrum Centre Pompidou v Paríži a budova poisťovne Lloyds v Londýne.



Medzi jeho ďalšie výtvory patril Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, waleský parlament v Cardiffe, terminál 5 na letisku Heathrow a terminál 4 madridského letiska Barajas. Je aj autorom 80-poschodového mrakodrapu na mieste dvojice budov Svetového obchodného centra v New Yorku.



Medzi jeho kritikov však patril princ Charles, ktorý sa pri viacerých príležitostiach vyjadril, že sa mu návrhy a stavby lorda Rogersa nepáčia.