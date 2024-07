Zomrel britský bluesový hudobník John Mayall, mal 90 rokov

Los Angeles 24. júla (TASR) - Vo veku 90 rokov zomrel britský bluesový spevák, skladateľ a multiinštrumentalista John Mayall, oznámila v utorok jeho rodina. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Hudobník skonal v pondelok "pokojne vo svojom dome v Kalifornii". Príčina úmrtia nebola uvedená.



Mayall bol priekopníkom bluesovej hudby v Spojenom kráľovstve. Jeho formácia John Mayall & the Bluesbreakers v 60. rokoch pomohla naštartovať plodné obdobie rocku a vyniesla na výslnie gitaristov ako Eric Clapton.



Členovia tohto zoskupenia sa neskôr stali členmi alebo zakladateľmi skupín Cream, Fleetwood Mac, The Rolling Stones, Jefferson Starship a mnohých ďalších.



Mayall, ktorý je všeobecne označovaný za "krstného otca britského blues", sa ako 30-ročný v roku 1963 presťahoval do Londýna zo severného Anglicka. Vzdal sa svojej profesie grafického dizajnéra a začal sa venovať blues - hudobnému štýlu, ktorý sa zrodil v čiernej Amerike.



Spolupracoval s viacerými mladými gitaristami vrátane Claptona, Petra Greena a Micka Taylora.



Na debutovom albume svojej skupiny "Blues Breakers with Eric Clapton" z roku 1966 nadchol John Mayall hudobných nadšencov spojením oduševneného rocku a odvážneho, gitarového amerického blues s cover verziami skladieb Roberta Johnsona, Otisa Rusha a Raya Charlesa.



Platňa sa stala hitom a priniesla vlnu popularity pre surovejšiu, osobnejšiu bluesovú hudbu.



Mayall nahral niekoľko ďalších prelomových albumov vrátane "Crusade" (1967), "A Hard Road" (1967) či "Blues from Laurel Canyon" (1968). Jeho posledný štúdiový album "The Sun Is Shining Down" vyšiel v roku 2022.



V roku 2005 Mayallovi udelili Rad britského impéria triedy dôstojník (OBE).