Zomrel britský herec David Warner, ktorý si zahral aj v Titanicu

Londýn 25. júla (TASR) - Vo veku 80 rokov zomrel v nedeľu v Londýne na rakovinu, ktorú mu diagnostikovali pred 18 mesiacmi, britský herec David Warner, známy z filmov ako Titanic (1997), Tron (1982) či The Omen (1976). S odvolaním sa na umelcovu rodinu o tom v pondelok informuje stanica BBC.



David Warner zomrel v Denville Hall, sociálnom zariadení pre ľudí z umeleckej brandže, ktoré sa nachádza v londýnskom obvode Hillingdon. "Za posledných 18 mesiacov pristupoval k svojej diagnóze s preňho typickou dôstojnosťou," uviedla jeho rodina vo vyhlásení pre BBC. Dodala, že v jej spomienkach zostane ako láskavý a veľkorysý muž, partner a otec, ktorého mimoriadne dielo zanechalo v priebehu rokov stopy v životoch mnohých ľudí".



David Warner sa narodil 29. júla 1941 v Manchestri. Študoval na prestížnej Kráľovskej akadémii dramatických umení v Londýne. Ako píše BBC, často stvárňoval záporné postavy, napríklad vo filmoch The Thirty Nine Steps (1978) či Time Bandits (1981). V adaptácii Vianočnej koledy od Charlesa Dickensa však zosobnil postavu úradníka Boba Cratchita, čo okomentoval slovami, že si pre zmenu rád zahral aj postavu, ktorá nie je zloduchom.



Naposledy sa Warner objavil v snímke Mary Poppins sa vracia z roku 2018, kde si zahral excentrického námorného admirála Booma. Warner mal za sebou aj úspešnú televíznu a rozhlasovú kariéru. Objavil sa vo viacerých seriáloch, napríklad v Pánovi času či v Mestečku Twin Peaks. V roku 2005 sa po 40-ročnej prestávke znova vrátil aj na divadelné dosky v postave kráľa Leara.