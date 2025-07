Zomrel britský spevák Ozzy Osbourne

Hviezda heavy metalu Ozzy Osbourne pózuje v hoteli Peninsula v New Yorku 27. júla 2000. Foto: TASR/AP

Londýn 22. júla (TASR) — Vo veku 76 rokov zomrel v utorok ráno britský spevák Ozzy Osbourne, frontman heavy metalovej skupiny Black Sabbath. Oznámila to jeho rodina, informuje TASR s odvolaním sa na správu televízie Sky News.uviedla jeho rodina vo vyhlásení.Len pred niekoľkými týždňami - 5. júla - odohral Osbourne so svojimi kolegami z kapely Black Sabbath rozlúčkový koncert na futbalovom štadióne Villa Park v Birminghame, neďaleko od miesta, kde kapela v roku 1968 vznikla. Na koncert prišlo okolo 40.000 fanúšikov.Black Sabbath predali viac ako 100 miliónov albumov a sú všeobecne uznávaní ako priekopníci heavy metalu s piesňami ako War Pigs, Paranoid, Crazy Train či Changes. Osbourne bol úspešný aj ako sólový umelec.Bol tiež hviezdou reality show Osbournovci, ktorú vysielala MTV a ponúkala pohľad na trochu chaotický život speváka s manželkou Sharon a deťmi Kelly a Jackom v americkom Los Angeles.Osbourne trpel Parkinsonovou chorobou a v posledných rokoch mal aj ďalšie zdravotné problémy, ktoré si privodil pri páde v roku 2019.Počas svojej kariéry bol Osbourne uvedený do britskej hudobnej siene slávy a americkej Rokenrolovej siene slávy - do oboch dvojnásobne: s Black Sabbath aj ako sólový umelec. Má tiež hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy.Osbourne má tiež dve staršie deti Jessicu a Louisa z prvého manželstva s Thelmou Rileyovou a niekoľko vnúčat.