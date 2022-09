Zomrel bývalý americký diplomat a otec Antonyho Blinkena Donald

New York 23. septembra (TASR) - Vo veku 96 rokov zomrel vo štvrtok bývalý americký diplomat, investičný bankár, zberateľ moderného umenia a otec amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena Donald Blinken. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Blinken oznámil úmrtie svojho otca na sociálnej sieti Twitter v čase, keď sa zúčastňoval na prebiehajúcom zasadnutí Valného zhromaždenia (VZ OSN).



"Moja rodina prišla o rodiča a starého rodiča, o zdroj lásky a inšpirácie – o môjho otca Donalda Blinkena. Bol členom armádneho leteckého zboru Spojených štátov, americkým veľvyslancom, prezidentom Nadácie Marka Rothka a predsedom výkonnej rady Štátnej univerzity v New Yorku (SUNY). Otec slúžil svojmu mestu, štátu i celej krajine," napísal šéf amerického Štátneho departmentu.



Donald Blinken zomrel vo svojom dome v East Hamptone na Long Islande, spresnilo americké ministerstvo zahraničných vecí.



"Otec ma inšpiroval k verejnej službe. Žil slušne, dôstojne a skromne. Miloval svoju manželku Veru a svoju rodinu. Vybudoval si úžasný život a dal mi úžasný život," dodal Blinken.



Šéf americkej diplomacie zrušil pre zhoršujúci sa zdravotný stav svojho otca účasť na viacerých podujatiach, na ktorých sa mal vo štvrtok večer v rámci VZ OSN zúčastniť. Pre rodinné záležitosti bude upravený aj jeho piatkový program na summite OSN, uvádza americké ministerstvo zahraničných vecí.



Predsedom výkonnej rady Štátnej univerzity v New Yorku bol Donald Blinken v rokoch 1978–90 a medzi rokmi 1994 a 1997, keď bol prezidentom USA Bill Clinton, pôsobil vo funkcii amerického veľvyslanca v Maďarsku.