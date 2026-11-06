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Zomrel bývalý senátor John Rockefeller zo slávnej politickej dynastie
V roku 2002 podporil návrh republikánskeho prezidenta Georga W. Busha použiť vojenskú silu proti Iraku, na základe čoho sa tam v marci 2003 začala americká invázia.
Autor TASR,aktualizované
Washington 6. novembra (TASR) - Vo veku 89 rokov v piatok zomrel bývalý demokratický senátor John „Jay“ Rockefeller IV. Informáciu priniesol denník Washington Post (WP), píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Rodina Rockefellerovcov príčinu úmrtia neuviedla. Liberálny demokrat bol prvýkrát zvolený za senátora v štáte Západná Virgínia v roku 1984. V hornej komore amerického Kongresu pôsobil počas piatich šesťročných mandátov a dvakrát bol aj guvernérom Západnej Virgínie.
V roku 2002 podporil návrh republikánskeho prezidenta Georga W. Busha použiť vojenskú silu proti Iraku, na základe čoho sa tam v marci 2003 začala americká invázia. Svoje rozhodnutie neskôr oľutoval a Busha kritizoval, že USA na základe „falošných predpokladov“ zatiahol do vojny.
Rodina Rockefellerovcov patrí medzi najznámejšie a najbohatšie rodiny v Spojených štátoch, kde vytvorila politickú dynastiu. John „Jay“ bol pravnukom ropného magnáta Johna D. Rockefellera, jeho strýko Nelson Rockefeller bol viceprezidentom USA a guvernérom štátu New York, ďalší strýko Winthrop Rockefeller guvernérom Arkansasu.
V politike sa snažil zlepšovať prístup k zdravotnej starostlivosti, bojoval proti chudobe a presadzoval zdravotné benefity pre baníkov v uhoľných baniach a vojnových veteránov. Ako senátor sa v roku 1997 podieľal na formovaní federálneho programu pre milióny detí bez zdravotného poistenia na pokrytie ich zdravotnej starostlivosti.
Podporoval prezidenta Billa Clintona pri zavedení takmer univerzálneho zdravotného poistenia, tento návrh však bol neúspešný. Neskôr pomohol presadiť reformu zdravotníctva za prezidenta Baracka Obamu známu ako Obamacare v roku 2010.
Jay Rockefeller sa narodil 18. júna 1973 len niekoľko týždňov po smrti svojho prastarého otca Johna D. Rockefellera, ktorý bol najbohatším mužom v Spojených štátoch.
Rodina Rockefellerovcov príčinu úmrtia neuviedla. Liberálny demokrat bol prvýkrát zvolený za senátora v štáte Západná Virgínia v roku 1984. V hornej komore amerického Kongresu pôsobil počas piatich šesťročných mandátov a dvakrát bol aj guvernérom Západnej Virgínie.
V roku 2002 podporil návrh republikánskeho prezidenta Georga W. Busha použiť vojenskú silu proti Iraku, na základe čoho sa tam v marci 2003 začala americká invázia. Svoje rozhodnutie neskôr oľutoval a Busha kritizoval, že USA na základe „falošných predpokladov“ zatiahol do vojny.
Rodina Rockefellerovcov patrí medzi najznámejšie a najbohatšie rodiny v Spojených štátoch, kde vytvorila politickú dynastiu. John „Jay“ bol pravnukom ropného magnáta Johna D. Rockefellera, jeho strýko Nelson Rockefeller bol viceprezidentom USA a guvernérom štátu New York, ďalší strýko Winthrop Rockefeller guvernérom Arkansasu.
V politike sa snažil zlepšovať prístup k zdravotnej starostlivosti, bojoval proti chudobe a presadzoval zdravotné benefity pre baníkov v uhoľných baniach a vojnových veteránov. Ako senátor sa v roku 1997 podieľal na formovaní federálneho programu pre milióny detí bez zdravotného poistenia na pokrytie ich zdravotnej starostlivosti.
Podporoval prezidenta Billa Clintona pri zavedení takmer univerzálneho zdravotného poistenia, tento návrh však bol neúspešný. Neskôr pomohol presadiť reformu zdravotníctva za prezidenta Baracka Obamu známu ako Obamacare v roku 2010.
Jay Rockefeller sa narodil 18. júna 1973 len niekoľko týždňov po smrti svojho prastarého otca Johna D. Rockefellera, ktorý bol najbohatším mužom v Spojených štátoch.