Zomrel bývalý americký senátor Joe Lieberman

New York 28. marca (TASR) - Bývalý americký senátor a demokratický kandidát na viceprezidenta USA Joe Lieberman zomrel v stredu vo veku 82 rokov, vyplýva z vyhlásenia jeho rodiny. TASR informuje podľa správy agentúr AP a Reuters.



Lieberman zomrel v stredu v New Yorku v kruhu rodiny v dôsledku komplikácií po páde, uvádza sa vo vyhlásení.



Joe Lieberman bol nominantom Demokratickej strany na post viceprezidenta vo voľbách v roku 2000, pripomína Reuters. O funkciu prezidenta sa vtedy uchádzal Al Gore, voľby však nakoniec vyhral George W. Bush.



Demokratický politik, ktorý sa stal nezávislým, sa nikdy nezdráhal odkloniť od straníckych línií, konštatuje AP. Jeho nezávislosť, ale aj kritika demokratického prezidentského nominanta Baracka Obamu v roku 2008 či podpora americkej invázie do Iraku v roku 2003 pobúrili mnohých demokratov.



Podpora práv gayov, občianskych práv, práva na umelé prerušenie tehotenstva a environmentálnych káuz mu však svojho času priniesla priazeň množstva liberálov.



Lieberman bol tiež prvým demokratom, ktorý verejne kritizoval prezidenta Billa Clintona za jeho mimomanželskú aféru s praktikantkou v Bielom dome, a prvým židovským kandidátom jednej z hlavných politických strán v USA na post viceprezidenta vo voľbách.



Pohreb Liebermana bude v piatok v jeho rodnom meste Stamford v americkom štáte Connecticut.