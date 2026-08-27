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Zomrel bývalý bosnianskosrbský vojenský veliteľ Ratko Mladič
Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) odsúdil Mladiča v roku 2017 na doživotie za genocídu a vojnové zločiny spáchané počas vojny v Bosne v 90. rokoch.
Autor TASR,aktualizované
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Haag 27. augusta (TASR) - Bývalý bosnianskosrbský vojenský veliteľ Ratko Mladič, ktorý si odpykával doživotný trest za genocídu a vojnové zločiny počas vojny v Bosne a Hercegovine, zomrel vo väzenskej nemocnici v holandskom Haagu. Informovali o tom vo štvrtok srbské médiá, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.
Mladič zomrel vo veku 84 rokov. Jeho syn Darko v apríli tohto roka pre bosnianskosrbskú televíziu RTRS uviedol, že jeho otec utrpel mozgovú príhodu a jeho zdravotný stav sa zhoršuje.
Právnici bosnianskosrbského veliteľa podali návrh na dočasné prepustenie zo zdravotných dôvodov a žiadali jeho prevoz na liečenie do Srbska. Uviedli, že Mladič je „v stave pokročilého, nezvratného zhoršovania zdravotného stavu“ a speje ku koncu svojho života.
Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) odsúdil Mladiča v roku 2017 na doživotie za genocídu a vojnové zločiny spáchané počas vojny v Bosne v 90. rokoch. Mladiča zadržali v Srbsku v roku 2011, po 16 rokoch strávených na úteku.
Mladič bol uznaný za vinného najmä za svoju úlohu pri obliehaní Sarajeva a pri masakre v Srebrenici z roku 1995, pri ktorej bolo zavraždených 8000 bosnianskych mužov a chlapcov. Medzinárodná justícia tento čin označila za genocídu. Mladič bol známy aj pod prezývkou „Mäsiar z Bosny“.
Mladič zomrel vo veku 84 rokov. Jeho syn Darko v apríli tohto roka pre bosnianskosrbskú televíziu RTRS uviedol, že jeho otec utrpel mozgovú príhodu a jeho zdravotný stav sa zhoršuje.
Právnici bosnianskosrbského veliteľa podali návrh na dočasné prepustenie zo zdravotných dôvodov a žiadali jeho prevoz na liečenie do Srbska. Uviedli, že Mladič je „v stave pokročilého, nezvratného zhoršovania zdravotného stavu“ a speje ku koncu svojho života.
Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) odsúdil Mladiča v roku 2017 na doživotie za genocídu a vojnové zločiny spáchané počas vojny v Bosne v 90. rokoch. Mladiča zadržali v Srbsku v roku 2011, po 16 rokoch strávených na úteku.
Mladič bol uznaný za vinného najmä za svoju úlohu pri obliehaní Sarajeva a pri masakre v Srebrenici z roku 1995, pri ktorej bolo zavraždených 8000 bosnianskych mužov a chlapcov. Medzinárodná justícia tento čin označila za genocídu. Mladič bol známy aj pod prezývkou „Mäsiar z Bosny“.