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Zomrel bývalý francúzsky premiér Édouard Balladur
Balladur sa narodil v Turecku a od marca 1993 do mája 1995 slúžil ako posledný premiér pod prezidentom Francoisom Mitterrandom.
Autor TASR
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Paríž 1. septembra (TASR) - Bývalý francúzsky premiér Édouard Balladur zomrel v pondelok vo veku 97 rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, pre ktorú to potvrdila expremiérova rodina.
Balladur sa narodil v Turecku a od marca 1993 do mája 1995 slúžil ako posledný premiér pod prezidentom Francoisom Mitterrandom. Stál sa privatizáciami viacerých štátnych podnikov. V roku 1995 neúspešne kandidoval na prezidenta.
Hlavou štátu sa napokon stal jeho bývalý spojenec Jacques Chirac, ktorý v úrade zostal až do roku 2007. Súčasný prezident Emmanuel Macron označil Balladura za muža, ktorý „mal Francúzsko na srdci“ a bol „oddaným služobníkom národa“.
Bývalý prezident Nicolas Sarkozy na sociálnych sieťach napísal, že stratil „vzor, mentora a priateľa“. „Dnes večer smútim nad stratou jedného z mužov, na ktorých mi v živote najviac záležalo,“ doplnil.
Balladur sa narodil v Turecku a od marca 1993 do mája 1995 slúžil ako posledný premiér pod prezidentom Francoisom Mitterrandom. Stál sa privatizáciami viacerých štátnych podnikov. V roku 1995 neúspešne kandidoval na prezidenta.
Hlavou štátu sa napokon stal jeho bývalý spojenec Jacques Chirac, ktorý v úrade zostal až do roku 2007. Súčasný prezident Emmanuel Macron označil Balladura za muža, ktorý „mal Francúzsko na srdci“ a bol „oddaným služobníkom národa“.
Bývalý prezident Nicolas Sarkozy na sociálnych sieťach napísal, že stratil „vzor, mentora a priateľa“. „Dnes večer smútim nad stratou jedného z mužov, na ktorých mi v živote najviac záležalo,“ doplnil.