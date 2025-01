Zomrel bývalý grécky premiér Kostas Simitis

Atény 5. januára (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrel v nedeľu v meste Korint bývalý grécky premiér Kostas Simitis. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvolala na grécky spravodajský web Ertnews. Simitis bol známy ako politik, ktorý viedol hnutie za modernizáciu Grécka.



Tento bývalý premiér a jeden zo zakladajúcich členov socialistickej strany Panhelénske socialistické hnutie (PASOK) zanechal v politickom živote Grécka hlbokú stopu: vo funkcii lídra strany vystriedal jej zakladateľa Andreasa Papandrea. V rokoch 1996 až 2004 pôsobil Simitis ako predseda gréckej vlády.



Za jeho pôsobenia na premiérskom poste došlo v Grécku k privatizáciám. Charakterizuje ho aj fiškálna stabilita a umiernená zahraničná politika zameraná na modernizáciu gréckeho hospodárstva a spoločnosti. Bol známy presadzovaním ekonomických reforiem a veľkým zástancom európskej integrácie.



Výkonnosť gréckej ekonomiky za Simitisa spečatil v roku 2001 vstup Grécka do eurozóny, čo bol ďalší míľnik na ceste zbližovania Grécka so Západom, ktorá sa začala Eleftheriosom Venizelosom a pokračovala érou Konstantina Karamanlisa.



Simitis bol úspešný aj v lobovaní za vstup Cypru do EÚ, čo bola pre Grécko diplomatická priorita.



AFP poznamenala, že napriek relatívne vysokému veku Simitis nemal žiadne závažné zdravotné problémy.