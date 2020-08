Zomrel bývalý indický prezident Pranab Mukherdží

Naí Dillí 31. augusta (TASR) - Bývalý indický prezident Pranab Mukherdží zomrel v pondelok vo veku 84 rokov. Podľa stanice BBC sa tak stalo 21 dní po tom, ako exprezident potvrdil, že mal pozitívny test na COVID-19.



Mukherdží bol v nemocnici, aby mu odstránili krvnú zrazeninu v mozgu, keď lekári zistili, že bývalý najvyšší predstaviteľ štátu je infikovaný aj novým druhom koronavírusu.



Mukherdží vykonával funkciu prezidenta Indie v rokoch 2012 — 2017, predtým počas svojej dlhej politickej kariéry slúžil na rozličných významných postoch vo vláde vrátane ministerstiev financií, zahraničných vecí a obrany. Bol tiež vo výboroch Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky (WB).



Väčšina jeho kariéry bola spojená so stranou Indický ľudový kongres (INC), ktorá dominovala indickej politike celé desaťročia, až kým v rokoch 2014 a 2019 nezaznamenala po sebe nasledujúce volebné prehry s Indickou ľudovou stranou (BJP) premiéra Naréndru Módího.



Mukherdží vstúpil do INC v 60. rokoch počas vlády premiérky Indiry Gándhíovej, ktorú označoval za svoju mentorku. V roku 1986 sa nezhodol s vedením strany a založil svoju vlastnú platformu, ale o tri roky sa vrátil.



Mukherdží bol členom parlamentu 37 rokov a mal povesť konsenzuálneho zákonodarcu. Vzhľadom na to, že pred rokom 2014 v krajine pôsobili vlády postavené na koalíciách, táto vlastnosť bola dôležitým a ceneným atribútom.



Mukherdžího najväčšia ambícia - stať sa indickým premiérom - sa však nenaplnila. V tejto súvislosti ho prehliadli dvakrát - po zavraždení Gándhíovej v roku 1984 a po neočakávanom volebnom víťazstve jeho strany v roku 2004.