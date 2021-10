Zomrel bývalý juhokórejský prezident Ro Tche-u

Soul 26. októbra (TASR) – Vo veku 88 rokov zomrel v utorok niekdajší juhokórejský prezident Ro Tche-u. Oznámila to nemocnica v Soule, v ktorej sa exprezident liečil. Podrobnosti o tom, akou chorobou trpel, zverejnené neboli, píše agentúra AP.



Ro Tche-u bol prezidentom Južnej Kórey v rokoch 1988-1993. Nedávno ho hospitalizovali v dôsledku bližšie nešpecifikovaného zhoršenia zdravotného stavu, uvádza agentúra Jonhap odvolávajúc sa na vyjadrenia jeho spolupracovníkov.



Tento bývalý armádny generál bol zvolený za prezidenta Južnej Kórey v roku 1987 v prvých priamych voľbách, ktoré predstavovali dôležitý krok v transformácií krajiny od autoritatívneho systému k demokracii. Zvykne byť preto označovaný za prvého demokraticky zvoleného juhokórejského prezidenta.



Ro Tche-uovi sa tiež pripisujú zásluhy za nadviazanie vzťahov s niekdajšími socialistickými krajinami. Počas jeho vlády, v roku 1991, boli Južná aj Severná Kórea prijaté do Organizácie Spojených národov.



V roku 1996 bol Ro Tche-u spolu so svojím predchodcom Čon Du-hwanom odsúdený za korupciu, za podiel na vojenskom prevrate z roku 1979 a na masakre spáchanej v roku 1980 v meste Kwandžu, ktorá si vyžiadala najmenej 200 životov.



Ro Tche-ua pôvodne odsúdili na vyše 22 rokov, neskôr mu bol trest znížený na 17 rokov väzenia. Čon Du hwan dostal trest smrti, ktorý mu potom zmiernili na doživotie. V roku 1997 oboch odsúdených politikov omilostil vtedajší juhokórejský prezident Kim Jong-sam.



Ro Tche-u prežil zvyšné roky v ústraní.