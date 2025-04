Zomrel bývalý kardinál zbavený kňazstva za obvinenia zo zneužívania

Washington 5. apríla (TASR) - Theodore McCarrick, kedysi vplyvný katolícky kardinál, ktorého pápež František v roku 2019 prepustil z kňazského stavu po tom, ako vatikánske vyšetrovanie potvrdilo, že sexuálne obťažoval dospelých a deti, zomrel v piatok vo veku 94 rokov, informoval washingtonský arcibiskup Robert McElroy. TASR o tom píše na základe správ agentúr AP a AFP.



„Dnes som sa dozvedel o smrti Theodora McCarricka, bývalého washingtonského arcibiskupa. V tejto chvíli myslím najmä tých, ktorým ublížil počas svojej kňazskej služby. Mysliac na ich pretrvávajúcu bolesť, vytrvajme v modlitbách za nich a za všetky obete sexuálneho zneužívania,“ McElroy uvádza vo vyhlásení.



McCarrickov škandál vyvolal krízu dôveryhodnosti cirkvi, predovšetkým preto, lebo existovali dôkazy, že vatikánski a americkí cirkevní predstavitelia vedeli, že spáva so seminaristami, ale zatvárali pred tým oči, pretože McCarrick sa dostal na vrchol americkej cirkvi.



Bývalého kardinála za kňaza vysvätili ešte v roku 1958. Jeho pád sa začal v roku 2017, keď bývalý miništrant verejne vyhlásil, že ho McCarrick ohmatkával. O rok neskôr ho newyorská arcidiecéza vylúčila zo svojich radov. V roku 2019 ho pápež František ako vôbec prvého kardinála prepustil z kňazského stavu v súvislosti so sexuálnym zneužívaním.



Vatikán vo svojej 450-stranovej správe vydanej na základe výsledkov interného vyšetrovania dáva podľa agentúry AP časť viny bývalému pápežovi Jánovi Pavlovi II. Ten ešte v roku 2000 vymenoval McCarricka za arcibiskupa a prijal McCarrickovo písomné vyjadrenie, v ktorom obvinenia odmieta. „Urobil som chyby a možno mi niekedy chýbala obozretnosť, ale počas sedemdesiatich rokov svojho života som nikdy nemal sexuálny vzťah so žiadnou osobou, mužom ani ženou, mladým či starým, klerikom ani laikom,“ napísal McCarrick.



V správe Vatikán ďalej viní aj vyšších duchovných predstaviteľov Spojených štátov, ktorí podľa neho Svätej stolici o bývalom kardinálovi neposkytli dostačujúce množstvo informácií.