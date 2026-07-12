< sekcia Zahraničie
Zomrel bývalý katarský emir šejk Hamad bin Chalífa Ál Sání
Smrť bývalého emira potvrdil na sociálnych sieťach aj jeho úrad. Médiá ani úrad Ál Sáního neuviedli príčinu smrti.
Autor TASR
Dauha 12. júla (TASR) - Vo veku 74 rokov zomrel bývalý katarský emir šejk Hamad bin Chalífa Ál Sání, informovali v nedeľu katarské médiá. Agentúra AP konštatuje, že Ál Sání ako líder Kataru premenil tento malý štát v Perzskom zálive na globálneho hráča v oblasti diplomacie, médií a investícií a následne porušil tradíciu tým, že dobrovoľne odovzdal moc svojmu synovi, píše TASR.
Smrť bývalého emira potvrdil na sociálnych sieťach aj jeho úrad. Médiá ani úrad Ál Sáního neuviedli príčinu smrti.
Šejk Hamad bin Chalífa Ál Sání sa dostal k moci v júni 1995, keď prevratom zosadil svojho otca, ktorý bol v tom čase v zahraničí. AFP konštatuje, že išlo o „ prevrat bez krviprelievania“.
Zdedil tak malý emirát s takmer prázdnou štátnou pokladnicou a premenil ho na významného hráča na regionálnej aj medzinárodnej scéne. Podľa stanice al-Džazíra bol hlavným strojcom mimoriadne ambiciózneho rozvoja tejto krajiny.
V júni 2013 Ál Sání mnohých prekvapil, keď dobrovoľne odstúpil z funkcie v prospech svojho syna Tamíma bin Hamada Ál Sáního, čo bolo podľa AFP v nedávnej histórii arabského sveta po prvý raz.
Počas jeho vlády zaznamenal Katar hospodársky, spoločenský a kultúrny rozvoj, ktorý posilnil jeho postavenie v medzinárodnom spoločenstve. AP tvrdí, že politický vplyv Kataru dnes siaha od severnej Afriky až po Afganistan.
V roku 1996 bola na základe dekrétu Hamada bin Chalífa Ál Sáního založená medzinárodná televízna stanica al-Džazíra.
Vzostup Kataru pod vedením šejka Hamada však dráždil regionálnych aj západných spojencov jeho nezávislým spôsobom tvorby politiky vrátane jeho blízkých vzťahov s Iránom, palestínskym militantným hnutím Hamas a hnutím Moslimské bratstvo, ktoré je v Egypte zakázané a kritikmi označované ze teroristickú skupinu.
Katar má približne tri milióny obyvateľov, pričom väčšinou ide o pracovníkov zo zahraničia. Krajina bola britským protektorátom 55 rokov až do roku 1971. Od polovice 19. storočia je Katar monarchiou a vládne mu rodina Ál Sáníovcov.
Smrť bývalého emira potvrdil na sociálnych sieťach aj jeho úrad. Médiá ani úrad Ál Sáního neuviedli príčinu smrti.
Šejk Hamad bin Chalífa Ál Sání sa dostal k moci v júni 1995, keď prevratom zosadil svojho otca, ktorý bol v tom čase v zahraničí. AFP konštatuje, že išlo o „ prevrat bez krviprelievania“.
Zdedil tak malý emirát s takmer prázdnou štátnou pokladnicou a premenil ho na významného hráča na regionálnej aj medzinárodnej scéne. Podľa stanice al-Džazíra bol hlavným strojcom mimoriadne ambiciózneho rozvoja tejto krajiny.
V júni 2013 Ál Sání mnohých prekvapil, keď dobrovoľne odstúpil z funkcie v prospech svojho syna Tamíma bin Hamada Ál Sáního, čo bolo podľa AFP v nedávnej histórii arabského sveta po prvý raz.
Počas jeho vlády zaznamenal Katar hospodársky, spoločenský a kultúrny rozvoj, ktorý posilnil jeho postavenie v medzinárodnom spoločenstve. AP tvrdí, že politický vplyv Kataru dnes siaha od severnej Afriky až po Afganistan.
V roku 1996 bola na základe dekrétu Hamada bin Chalífa Ál Sáního založená medzinárodná televízna stanica al-Džazíra.
Vzostup Kataru pod vedením šejka Hamada však dráždil regionálnych aj západných spojencov jeho nezávislým spôsobom tvorby politiky vrátane jeho blízkých vzťahov s Iránom, palestínskym militantným hnutím Hamas a hnutím Moslimské bratstvo, ktoré je v Egypte zakázané a kritikmi označované ze teroristickú skupinu.
Katar má približne tri milióny obyvateľov, pričom väčšinou ide o pracovníkov zo zahraničia. Krajina bola britským protektorátom 55 rokov až do roku 1971. Od polovice 19. storočia je Katar monarchiou a vládne mu rodina Ál Sáníovcov.