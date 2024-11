Zomrel bývalý labouristický vicepremiér John Prescott

Londýn 21. novembra (TASR) — Vo veku 86 rokov zomrel v stredu v domove s opatrovateľskou službou John Prescott, bývalý britský vicepremiér v labouristickej vláde Tonyho Blaira, ktorý trpel Alzheimerovou chorobou. Na sieti X to vo štvrtok oznámila jeho rodina, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Prescott bol vicepremiérom v rokoch 1997 - 2007. Štyri desaťročia pôsobil ako poslanec za obvod Kingston upon Hull East a bol kľúčovou súčasťou nového smeru v Labouristickej strane nazvaného New Labour.



V roku 2010 bol povýšený do šľachtického stavu, no od júla prestal byť pre zdravotné problémy členom Snemovne lordov, hornej komory parlamentu. Od mŕtvice v roku 2019 vystúpil v rokovacej sále iba raz a od februára 2023 nehlasoval.



John Prescott sa narodil 31. mája 1938 v meste Prestatyn vo Walese, no vyrastal v priemyselnom meste Ellesmere Port v Cheshire ležiacom neďaleko Liverpoolu. Vyštudoval ekonómiu a dejiny ekonómie na Ruskin College v Oxforde a University of Hull. Po ukončení štúdia pracoval ako funkcionár odborového zväzu námorníkov. V roku 1970 ho zvolili do Dolnej snemovne za volebný obvod Kingston upon Hull East.



Prescott zastával viaceré funkcie v tieňovom kabinete Labouristickej strany. Po náhlej smrti jej predsedu Johna Smitha v máji 1994 bol Prescott zvolený za podpredsedu strany. Jej predsedom sa stal Tony Blair.



Po víťazstve labouristov vo voľbách v roku 1997 ho Blair vymenoval za podpredsedu vlády. Prescott ako minister viedol novovytvorené ministerstvo dopravy, životného prostredia a regiónov.



Počas kampane pred voľbami v roku 2001 vzbudil Prescott pozornosť, keď päsťou udrel do tváre demonštranta, ktorý po ňom hodil vajce. Po voľbách sa jeho "superministerstvo" rozdelilo, čím stratil vplyv.



V roku 2004 utrpel Prescott politickú porážku, keď voliči v referende odmietli jeho projekt vytvorenia voleného regionálneho zhromaždenia v severovýchodnom Anglicku.



V apríli 2006 vyšlo najavo, že Prescott mal v rokoch 2002 - 2004 pomer so svojou sekretárkou Tracey Templeovou. Ich tajné stretnutia sa konali v Prescottovej oficiálnej rezidencii na londýnskej ulici Whitehall.



Po porážke labouristov v komunálnych voľbách v Anglicku v máji 2006 a v súvislosti so správami o Prescottových aférach a sexuálnom obťažovaní uskutočnil premiér Tony Blair zmeny vo vláde a odvolal Prescotta z postu ministra, no ponechal na poste podpredsedu vlády. Prescott na túto funkciu nakoniec rezignoval 10. mája 2007.



V júli 2016 Prescott napísal úvodník pre bulvárny denník Sunday Mirror, v ktorom vyjadril ľútosť nad tým, že Británia sa v roku 2003 zapojila do vojny v Iraku.



S manželkou Pauline Tilstonovou má Prescott dvoch synov.