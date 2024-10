Zomrel bývalý limburský biskup Franz Kamphaus, mal 92 rokov

Frankfurt 28. októbra (TASR) - Vo veku 92 rokov zomrel v pondelok emeritný katolícky biskup Franz Kamphaus, ktorý stál na čele diecézy v západonemeckom meste Limburg. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



Kamphaus bol limburským biskupom v rokoch 1982 až 2007, z funkcie odišiel pre svoj vysoký vek. Zomrel v domove pre telesne a mentálne postihnutých ľudí v obci Aulhausen v spolkovej krajine Hesensko, kde po odchode z funkcie biskupa pôsobil ako kňaz.



Kamphaus bol známy najmä svojím otvoreným konfliktom s bývalým pápežom Jánom Pavlom II. v súvislosti s poradenstvom pre tehotné ženy, ktoré sa v limburskej diecéze snažili o podstúpenie interrupcie. Tento konflikt sa dostal do hlavných správ v celom Nemecku.



Bol vnímaný ako otvorený v morálnych otázkach, najmä v tých, ktoré sa týkali ľudskej dôstojnosti a chudobných. Vďaka svojej skromnosti a osobnej dôveryhodnosti bol medzi katolíkmi v Limburgu všeobecne obľúbenou autoritou, najmä po tom, ako sa jeho nástupca vo funkcii Franz-Peter Tebartz-van Elst zaplietol do kontroverzie.



Tebartz-van Elst bol nútený odstúpiť v roku 2014 v súvislosti s kritikou prudko rastúcich nákladov na stavebné projekty v diecéze a sťažnosťami na jeho vedenie.



Kamphausa po odchode do dôchodku taktiež kritizovali pre obvinenia kňaza, ktorý počas jeho pôsobenia na čele limburskej diecézy zneužíval svojho maloletého adoptívneho syna. Kamphaus v roku 2019 uviedol, že o tomto konkrétnom prípade nevedel, ale povedal, že v prípadoch obvinení zo zneužívania mal konať ráznejšie.