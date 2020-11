Bamako/Ankara 10. novembra (TASR) - Vo veku 72 rokov zomrel bývalý malijský prezident Amadou Toumani Touré. Zomrel v noci na utorok v Turecku, kam ho previezli zo zdravotných dôvodov evakuovaný, informovala agentúra AFP. Podľa médií sa pred prevozom do Turecka v Bamaku podrobil operácii srdca.



Touré, ktorý bol z funkcie prezidenta zosadený prevratom v roku 2012, dlho žil v exile v Senegale. V decembri roku 2019 sa vrátil do Mali.



Do politiky Touré "vtrhol" 26. marca 1991 pri prevrate pod vedením skupiny dôstojníkov s cieľom zvrhnúť prezidenta Moussu Traorého. V hodnosti podplukovníka sa vtedy stal šéfom výboru národnej spásy a v tomto prechodnom období zastával funkciu hlavy štátu.



V roku 1992 bol za prezidenta Mali zvolený Alfa Oumar Konaré, ktorý Tourého povýšil na generála.



V roku 2002 bol Touré zvolený za prezidenta, keď v druhom kole volieb porazil Soumailu Cissého. Aby Touré vôbec mohol v týchto voľbách kandidovať, odišiel z armády.



V roku 2007 bol Touré znovuzvolený za prezidenta Mali. Jeho druhé funkčné obdobie bolo náhle prerušené štátnym prevratom na čele s Amadouom Hayom Sanogom a ním vedeným Národným výborom pre obnovu demokracie a štátu (CNRDRE).



Od tohto prevratu žil Touré v exile v senegalskom Dakare, odkiaľ sa vlani v decembri vrátil do svojho rodného mesta Mopti, kde oznámil, že je "pripravený zasadiť sa za mier a bezpečnosť" v tomto regióne.



Mopti je vstupným bodom na územie národa Dogonov, ktoré bolo do roku 2012, keď tam začali pôsobiť džihádistické oddiely, jednou z turistami najviac vyhľadávaných oblastí Mali. Okrem toho tam stále dochádza aj k ozbrojeným potýčkam medzi miestnymi znepriatelenými komunitami, informoval spravodajský portál Jeuneafrique.com.