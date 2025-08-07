< sekcia Zahraničie
Zomrel bývalý mjanmarský poprevratový prezident Mjint Schwe
Zosnulý dočasný prezident pred prevratom zastával funkciu viceprezidenta.
Autor TASR
Nepjito 7. augusta (TASR) - Bývalý dočasný mjanmarský prezident Mjint Schwe vymenovaný armádou po štátnom prevrate v roku 2021 zomrel vo veku 74 rokov, oznámila vo štvrtok televízia MRTV. Funkcie hlavy štátu sa vzdal minulý rok pre zhoršujúci sa zdravotný stav, píše TASR na základe správ agentúr AFP, AP a Reuters.
„Prezident Mjint Schwe zahynul dnes ráno o 8.28 h. Týmto oznamujeme, že sa pohreb dočasného prezidenta bude konať ako štátny pohreb,“ oznámila vojenská junta vo vyhlásení a dodala, že bývala hlava štátu zomrela v nemocnici v hlavnom meste Nepjito.
Generálporučík Mjint Schwe sa stal dočasným prezidentom Mjanmarska po prevrate v roku 2021, pri ktorom armáda zosadila demokratickú vládu líderky Aun Schan Su Ťij a začala v krajine mnohostrannú občiansku vojnu. Moc v Mjanmarsku po puči prevzal armádny veliteľ a vodca junty Min Aun Hlain, ktorý Schweho po odstúpení nahradil na prevažne ceremoniálnej pozícii dočasnej hlavy štátu.
Schwe z úradu odstúpil v júli 2024 pre zhoršujúcu sa Parkinsonovu chorobu. Mjanmarské štátne médiá v stredu informovali, že „stráca váhu, chuť do jedla, má horúčky a zhoršujú sa mu kognitívne funkcie“.
Zosnulý dočasný prezident pred prevratom zastával funkciu viceprezidenta. Podľa agentúry Reuters sa na neho junta spoliehala pri podpisovaní svojich dekrétov, čím jej poskytoval legitimitu.
