Zomrel bývalý nacistický tlmočník, ktorému hrozila extradícia

Toronto 23. septembra (TASR) - Vo veku 97 rokov zomrel Helmut Oberlander, bývalý nacistický tlmočník a posledný naturalizovaný Kanaďan, ktorý čelil obvineniam spojeným s nacistickými vojnovými zločinmi. Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na miestne médiá.



Stredisko Simona Wiesenthala (SWC) ho evidovalo na svojom zozname najhľadanejších nacistických vojnových zločincov.



Oberlander zomrel v čase, keď sa príprava jeho extradície dostala do poslednej fázy. Úsilie deportovať ho vyvíjala kanadská vláda od roku 1995, tvrdiac, že sa do Kanady ilegálne prisťahoval po druhej svetovej vojne, pričom zatajil svoju úlohu tlmočníka pre nacistické oddiely špeciálneho určenia Einsatzgruppen počas invázie Nemecka do Sovietskeho zväzu.



Trvalý pobyt získal v roku 1954 a v roku 1960 sa stal kanadským občanom. Polícia naňho dostala prvý tip v roku 1963, ale usúdila, že nie je dôvod pre obvinenie.



O kanadské občianstvo prišiel až na štvrtý pokus v roku 2017. Podľa federálneho súdu Oberlander v roku 1952, keď požiadal o vstup do krajiny, "pred kanadskými imigračnými úradmi značne prekrútil svoje vojnové aktivity".



Oberlander, etnický Nemec narodený na území Ukrajiny, tvrdil, že nacisti ho do armády odviedli proti jeho vôli. Podľa vlastných slov pôsobil len ako tlmočník a na samotnom vraždení sa nepodieľal. Einsatzgruppen, eskadry smrti, nasledovali po vojskách prednej línie a masakrovali civilné obyvateľstvo.