Zomrel bývalý portugalský prezident Jorge Sampaio

Lisabon 10. septembra (TASR) - Vo veku 81 rokov zomrel v piatok bývalý portugalský prezident Jorge Sampaio, ktorý sa zapísal do národnej histórie tým, že v roku 2005 využil svoje právomoci na to, aby rozpustil parlament a zvrhol nestabilnú väčšinovú vládu, informovala agentúra Reuters.



Príčinu smrti bývalého prezidenta nezverejnili, avšak Sampaio bol od 27. augusta hospitalizovaný pre problémy s dýchaním.



Jorge Sampaio bol portugalským prezidentom počas dvoch po sebe idúcich funkčných období v rokoch 1996 – 2006. Do portugalskej histórie sa zapísal tým, že doposiaľ ako jediný prezident využil svoje právomoci na to, aby rozpustil väčšinovú vládu.



V roku 2004 totiž Sampaio odmietol vyhlásiť predčasné voľby po tom, ako vtedajší premiér José Manuel Barroso a člen vládnucej Sociálnodemokratickej strany (PSD) rezignoval, aby mohol prevziať vedenie Európskej komisie. Namiesto toho v snahe zaistiť politickú stabilitu v krajine vymenoval Sampaio za nového premiéra ďalšieho člena vládnucej strany PSD Pedra Santanu Lopesa.



O niekoľko mesiacov neskôr však Sampaio usúdil, že vláda pod vedením nového premiéra nedosahuje požadované výsledky a chýba jej dôveryhodnosť. Prezident preto použil svoju právomoc rozpustiť parlament a vyhlásil nové voľby, ktoré sa konali vo februári 2005. Tento krok v Portugalsku často nazývajú "atómová bomba", uvádza Reuters.



Ako prezident Sampaio okrem toho dohliadal v roku 1999 aj na odovzdanie vtedajšej portugalskej kolónie Macao pod správu Čínskej ľudovej republiky.