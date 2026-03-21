Zomrel bývalý riaditeľ FBI Robert Mueller
Na čele FBI bol 12 rokov a stal sa tak druhým najdlhšie pôsobiacim riaditeľom tohto úradu v jeho histórii.
Autor TASR
Washington 21. marca (TASR) – Bývalý riaditeľ amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Robert Mueller, ktorý viedol vyšetrovanie vzťahov medzi Ruskom a volebným tímom Donalda Trumpa, zomrel v piatok vo veku 81 rokov. Oznámila to v sobotu jeho rodina, informuje TASR podľa agentúr DPA a AP.
Rodina požiadala vo vyhlásení o rešpektovanie súkromia. Miesto ani príčinu úmrtia nezverejnila. Minulý rok sa objavili správy, že Mueller má Parkinsonovu chorobu.
Mueller prevzal vedenie FBI krátko pred teroristickými útokmi na USA z 11. septembra 2001, po ktorých svoju inštitúciu zameranú na vyšetrovanie kriminality premenil na organizáciu bojujúcu aj proti terorizmu. Na čele FBI bol 12 rokov a stal sa tak druhým najdlhšie pôsobiacim riaditeľom tohto úradu v jeho histórii.
Po práci v súkromnom sektore sa vrátil do verejnej služby ako osobitný vyšetrovateľ ministerstva spravodlivosti. V rokoch 2017-19 viedol preverovanie možného zasahovania Ruska do volieb v USA v roku 2016 v prospech Trumpa, ktorý na toto vyšetrovanie reagoval rozhnevane.
Mueller vo svojej 448-stranovej správe identifikoval kontakty medzi volebným tímom Trumpa a Ruskom, no nevzniesol obvinenia, že by sa tajne spriahli s cieľom ovplyvniť voľby. Odmietol na druhej strane vylúčiť, že sa Trump dopustil marenia spravodlivosti, priamo z porušenia zákona ho však neobvinil, pričom sa odvolal na zásady ministerstva spravodlivosti brániace obžalovaniu úradujúceho prezidenta.
Trump správu označil za svoje očistenie a vyšetrovanie za hon na bosorky. V sobotu po správach o smrti Muellera na svojej sociálnej sieti napísal, že je „rád, že je mŕtvy“. „Nemôže viac škodiť nevinným ľuďom,“ doplnil šéf Bieleho domu.
Rodina požiadala vo vyhlásení o rešpektovanie súkromia. Miesto ani príčinu úmrtia nezverejnila. Minulý rok sa objavili správy, že Mueller má Parkinsonovu chorobu.
Mueller prevzal vedenie FBI krátko pred teroristickými útokmi na USA z 11. septembra 2001, po ktorých svoju inštitúciu zameranú na vyšetrovanie kriminality premenil na organizáciu bojujúcu aj proti terorizmu. Na čele FBI bol 12 rokov a stal sa tak druhým najdlhšie pôsobiacim riaditeľom tohto úradu v jeho histórii.
Po práci v súkromnom sektore sa vrátil do verejnej služby ako osobitný vyšetrovateľ ministerstva spravodlivosti. V rokoch 2017-19 viedol preverovanie možného zasahovania Ruska do volieb v USA v roku 2016 v prospech Trumpa, ktorý na toto vyšetrovanie reagoval rozhnevane.
Mueller vo svojej 448-stranovej správe identifikoval kontakty medzi volebným tímom Trumpa a Ruskom, no nevzniesol obvinenia, že by sa tajne spriahli s cieľom ovplyvniť voľby. Odmietol na druhej strane vylúčiť, že sa Trump dopustil marenia spravodlivosti, priamo z porušenia zákona ho však neobvinil, pričom sa odvolal na zásady ministerstva spravodlivosti brániace obžalovaniu úradujúceho prezidenta.
Trump správu označil za svoje očistenie a vyšetrovanie za hon na bosorky. V sobotu po správach o smrti Muellera na svojej sociálnej sieti napísal, že je „rád, že je mŕtvy“. „Nemôže viac škodiť nevinným ľuďom,“ doplnil šéf Bieleho domu.