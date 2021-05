Zomrel bývalý riaditeľ múzea holokaustu Jad va-šem

Jeruzalem 7. mája (TASR) - Vo veku 94 rokov zomrel Jicchak Arad, ktorý bol viac ako dve desaťročia riaditeľom izraelského pamätníka holokaustu Jad va-šem v Jeruzaleme. V noci na piatok o tom informovala agentúra AP.



Arad viedol Jad va-šem v rokoch 1972-93 a v tomto centre pracoval až do posledných dní svojho života.



Narodil sa v roku 1926 ako Jicchak Rudnicki. Jeho rodisko sa v tom čase nachádzalo v Poľsku, dnes je súčasťou Litvy.



Jeho rodičia boli medzi šiestimi miliónmi Židov zabitými nacistickým Nemeckom a jeho prisluhovačmi počas druhej svetovej vojny. Jemu sa podarilo uniknúť a v roku 1943, vo veku 16 rokov, sa pripojil k sovietskym partizánom. Zostal s nimi až do konca vojny a bojoval proti nacistom v Bielorusku a Litve.



V roku 1945 emigroval do Izraela a slúžil v izraelskej armáde, najmä v obrnenej brigáde.



Neskôr sa venoval štúdiu dejín, veľa publikoval o druhej svetovej vojne a holokauste, prednášal na univerzite v Tel Avive a ako hosťujúci profesor i na Yeshiva University v New Yorku.



V júni 2007 oslovila Litva Izrael so žiadosťou o vypočutie Jicchaka Arada pre podozrenie zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Litovské vyšetrovanie malo preukázať, že Arad slúžil v sovietskej štátnej polícii NKVD. Izrael žiadosť odmietol a označil ju za "nehoráznosť".



Arad zaujal rovnaký postoj a tvrdil, že ide o pomstu za zoznam, ktorý vypracoval a v ktorom uvádzal činy vykonané litovskými kolaborantmi.



Litovský prokurátor Rimvydas Valentukevičius následne oznámil, že jeho podozrenie je založené na Aradových memoároch a dokumentoch získaných z litovského Centra pre výskum genocídy a odboja. Úrad litovského generálneho prokurátora však nakoniec vyšetrovanie v septembri 2008 zastavil, pretože podľa jeho slov "nebolo možné získať dostatočné dôkazy".