< sekcia Zahraničie
Zomrel bývalý šéf MI6 Alex Younger
Britská vláda uviedla, že Youngerovi diagnostikovali rakovinu.
Autor TASR
Londýn 4. júna (TASR) - Vo veku 62 rokov v utorok zomrel bývalý šéf britskej zahraničnej rozviedky MI6 sir Alex Younger. Špionážnu agentúru viedol medzi rokmi 2014 a 2020, píše TASR podľa štvrtkovej správy agentúry AP.
Britská vláda uviedla, že Youngerovi diagnostikovali rakovinu. Novinár BBC a priateľ bývalého šéfa MI6 Nick Robinson povedal, že Younger nazval svoj nádor „Putin“ podľa ruského prezidenta.
Britský princ William v roku 2019 stážoval v tajných službách, aby ako budúci kráľ lepšie rozumel ich práci. Younger podľa neho „stelesňoval to najlepšie z toho, za čím spravodajská služba stojí - integritu, odvahu a neochvejný záväzok chrániť túto krajinu a jej obyvateľov“.
Britský premiér Keir Starmer uviedol, že „na Youngerove maximálne odhodlanie britskému verejnému životu a ochranu nášho národa budú mnohí ministri, kolegovia, priatelia a rodina spomínať“. Younger podľa súčasnej šéfky MI6 Blaise Metreweliovej „stelesňoval hodnoty mojej služby, ako sú integrita, odvaha, kreativita a rešpekt“.
Younger pracoval v MI6 od roku 1991, predtým slúžil v britskej armády. V rámci spravodajskej agentúry pôsobil v Európe, na Blízkom východe i v Afganistane.
Britská vláda uviedla, že Youngerovi diagnostikovali rakovinu. Novinár BBC a priateľ bývalého šéfa MI6 Nick Robinson povedal, že Younger nazval svoj nádor „Putin“ podľa ruského prezidenta.
Britský princ William v roku 2019 stážoval v tajných službách, aby ako budúci kráľ lepšie rozumel ich práci. Younger podľa neho „stelesňoval to najlepšie z toho, za čím spravodajská služba stojí - integritu, odvahu a neochvejný záväzok chrániť túto krajinu a jej obyvateľov“.
Britský premiér Keir Starmer uviedol, že „na Youngerove maximálne odhodlanie britskému verejnému životu a ochranu nášho národa budú mnohí ministri, kolegovia, priatelia a rodina spomínať“. Younger podľa súčasnej šéfky MI6 Blaise Metreweliovej „stelesňoval hodnoty mojej služby, ako sú integrita, odvaha, kreativita a rešpekt“.
Younger pracoval v MI6 od roku 1991, predtým slúžil v britskej armády. V rámci spravodajskej agentúry pôsobil v Európe, na Blízkom východe i v Afganistane.