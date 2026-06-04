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Zomrel bývalý šéf MI6 Alex Younger

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Na archívnej snímke Alex Younger. Foto: TASR/AP

Britská vláda uviedla, že Youngerovi diagnostikovali rakovinu.

Autor TASR
Londýn 4. júna (TASR) - Vo veku 62 rokov v utorok zomrel bývalý šéf britskej zahraničnej rozviedky MI6 sir Alex Younger. Špionážnu agentúru viedol medzi rokmi 2014 a 2020, píše TASR podľa štvrtkovej správy agentúry AP.

Britská vláda uviedla, že Youngerovi diagnostikovali rakovinu. Novinár BBC a priateľ bývalého šéfa MI6 Nick Robinson povedal, že Younger nazval svoj nádor „Putin“ podľa ruského prezidenta.

Britský princ William v roku 2019 stážoval v tajných službách, aby ako budúci kráľ lepšie rozumel ich práci. Younger podľa neho „stelesňoval to najlepšie z toho, za čím spravodajská služba stojí - integritu, odvahu a neochvejný záväzok chrániť túto krajinu a jej obyvateľov“.

Britský premiér Keir Starmer uviedol, že „na Youngerove maximálne odhodlanie britskému verejnému životu a ochranu nášho národa budú mnohí ministri, kolegovia, priatelia a rodina spomínať“. Younger podľa súčasnej šéfky MI6 Blaise Metreweliovej „stelesňoval hodnoty mojej služby, ako sú integrita, odvaha, kreativita a rešpekt“.

Younger pracoval v MI6 od roku 1991, predtým slúžil v britskej armády. V rámci spravodajskej agentúry pôsobil v Európe, na Blízkom východe i v Afganistane.
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