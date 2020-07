Zomrel bývalý šéf SPD Hans-Jochen Vogel

Mníchov 26. júla (TASR) - Vo veku 94 rokov zomrel v nedeľu ráno v Mníchove po dlhej chorobe bývalý predseda Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Hans-Jochen Vogel. Pre agentúru DPA to potvrdila jeho manželka Liselotte Vogelová.



V roku 1960 sa vo veku 34 rokov stal Vogel starostom bavorského Mníchova a v tejto funkcii zotrval až do roku 1972. V rokoch 1974 - 1981 bol ministrom spravodlivosti. V roku 1981 pôsobil po dobu štyroch mesiacov vo funkcii úradujúceho starostu hlavného mesta Berlín. V roku 1983 bol aj kandidátom na kancelára, porazil ho však Helmut Kohl.



Vo funkcii šéfa sociálnych demokratov nahradil v roku 1987 Willyho Brandta a túto pozíciu zastával do roku 1991.



V posledných rokoch trpel Vogel Parkinsonovou chorobou a spolu so svojou manželkou žil v jednom z mníchovských domovov pre seniorov.