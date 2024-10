Zomrel bývalý škótsky premier Alex Salmond, mal 69 rokov

Edinburgh 12. októbra (TASR) - Vo veku 69 rokov v sobotu zomrel bývalý škótsky premiér Alex Salmond. Podľa stanice BBC skolaboval po tom, čo predniesol prejav na medzinárodnej konferencii v Severnom Macedónsku. Úctu mu vzdali viacerí britskí politici, informuje TASR.



Salmond viedol škótsku vládu v rokoch 2007 až 2014. Dvakrát bol predsedom Škótskej národnej strany (SNP), a to v rokoch 1990 až 2000 a 2004 až 2014. SNP priviedol k moci v roku 2007, keď vyhrala voľby do škótskeho parlamentu.



Pripisuje sa mu zásluha za to, že počas kampane pred referendom v roku 2014 dosiahla podpora nezávislosti Škótska od Spojeného kráľovstva rekordnú úroveň. Škóti referendum vtedy väčšinovo odmietli, čo malo za následok odstúpenie Salmonda z funkcie prvého ministra.



Britský premiér Keir Starmer vzdal Salmondovi hold a označil ho za "monumentálnu osobnosť" škótskej a britskej politiky. "Zanecháva po sebe trvalý odkaz. Ako prvému ministrovi Škótska mu veľmi záležalo na škótskom dedičstve, histórii a kultúre, ako aj na komunitách, ktoré zastupoval," uviedol Starmer.



Na správu o smrti reagoval aj škótsky expremiér Humza Yousaf. "S Alexom sme sa v posledných rokoch samozrejme nezhodli, ale niet pochýb o jeho obrovskom prínose pre škótsku a britskú politiku. Vyjadrujem úprimnú sústrasť jeho rodine a priateľom," napísal v príspevku na sociálnej sieti X politik SNP.



Za "veľkú" osobnosť politiky ho označil aj bývalý britský konzervatívny premiér Rishi Sunak. "Hoci som s ním nesúhlasil v otázke ústavy, nedalo sa mu uprieť jeho umenie v diskusiách ani jeho vášeň pre politiku. Nech odpočíva v pokoji," napísal na sociálnej sieti X.



Salmonda v minulosti obvinilo zo sexuálneho obťažovania viacero žien vrátane jednej poslankyne SNP. Trestných činov sa podľa nich dopustil v období, keď pôsobil vo funkcii škótskeho premiéra. Zo strany SNP vystúpil v dôsledku týchto obvinení v roku 2018. O dva roky neskôr bol na základe súdneho procesu zbavený všetkých obvinení. Po vystúpení z SNP založil novú stranu Alba.