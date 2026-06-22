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Zomrel bývalý viceprezident Kuby Ramiro Valdés Menéndez
Valdés sa narodil 28. apríla 1932 v meste Artemisa na západe Kuby a počas revolúcie bol jedným z najbližších spolupracovníkov bývalých prezidentov Fidela a Raúla Castrovcov.
Autor TASR
Havana 22. júna (TASR) - Vo veku 94 rokov zomrel bývalý kubánsky viceprezident a zakladateľ obávanej spravodajskej služby Ramiro Valdés Menéndez. Oznámil to v nedeľu tamojší prezident Miguel Díaz-Canel, píše TASR na základe správ agentúr AP a AFP.
„Fyzický odchod veliteľa revolúcie Ramira Valdésa Menéndeza vo mne vyvoláva hlboký smútok, akoby šlo o môjho otca,“ napísal Díaz-Canel na sociálnej sieti X. „Ramiro Valdés Menéndez si zaslúži rešpekt a obdiv kubánskeho ľudu za svoju oddanosť a preukázanú vernosť revolúcii,“ citoval štátny spravodajský portál Cuba Debate vyhlásenie vlády.
Valdés sa narodil 28. apríla 1932 v meste Artemisa na západe Kuby a počas revolúcie bol jedným z najbližších spolupracovníkov bývalých prezidentov Fidela a Raúla Castrovcov. Vplyvnou postavou ostal na ostrove aj neskôr.
Bol členom skupiny, ktorá v roku 1953 zaútočilo na kasárne Moncada v Santiagu de Cuba a neskôr sa na jachte Granma v roku 1956 so skupinou revolucionárov vrátil na ostrov z exilu v Mexiku, aby zvrhli diktátora Fulgencia Batistu podporovaného Spojenými štátmi. Valdés bol zástupcom veliteľa gerilovej jednotky vedenej Ernestom „Che“ Guevarom.
Po prevrate dvakrát zastával funkciu ministra vnútra a raz funkciu viceprezidenta. Bol tiež zakladajúcim členom Kubánskej komunistickej strany. „Každý okamih života veliteľa Ramira sa vyznačoval jeho absolútnou vernosťou voči vládam Fidela a Raúla a voči jeho spolubojovníkom,“ napísal v príspevku Díaz-Canel.
Ako minister vnútra založil v 60. rokoch minulého storočia kubánsku bezpečnostnú spravodajskú službu G2. „Nikto sa nepohol bez vedomia bezpečnosti a to nám umožnilo infiltrovať sa do kontrarevolučných organizácií,“ povedal Valdés v rozhovore pre štátnu televíziu roku 2018.
„Fyzický odchod veliteľa revolúcie Ramira Valdésa Menéndeza vo mne vyvoláva hlboký smútok, akoby šlo o môjho otca,“ napísal Díaz-Canel na sociálnej sieti X. „Ramiro Valdés Menéndez si zaslúži rešpekt a obdiv kubánskeho ľudu za svoju oddanosť a preukázanú vernosť revolúcii,“ citoval štátny spravodajský portál Cuba Debate vyhlásenie vlády.
Valdés sa narodil 28. apríla 1932 v meste Artemisa na západe Kuby a počas revolúcie bol jedným z najbližších spolupracovníkov bývalých prezidentov Fidela a Raúla Castrovcov. Vplyvnou postavou ostal na ostrove aj neskôr.
Bol členom skupiny, ktorá v roku 1953 zaútočilo na kasárne Moncada v Santiagu de Cuba a neskôr sa na jachte Granma v roku 1956 so skupinou revolucionárov vrátil na ostrov z exilu v Mexiku, aby zvrhli diktátora Fulgencia Batistu podporovaného Spojenými štátmi. Valdés bol zástupcom veliteľa gerilovej jednotky vedenej Ernestom „Che“ Guevarom.
Po prevrate dvakrát zastával funkciu ministra vnútra a raz funkciu viceprezidenta. Bol tiež zakladajúcim členom Kubánskej komunistickej strany. „Každý okamih života veliteľa Ramira sa vyznačoval jeho absolútnou vernosťou voči vládam Fidela a Raúla a voči jeho spolubojovníkom,“ napísal v príspevku Díaz-Canel.
Ako minister vnútra založil v 60. rokoch minulého storočia kubánsku bezpečnostnú spravodajskú službu G2. „Nikto sa nepohol bez vedomia bezpečnosti a to nám umožnilo infiltrovať sa do kontrarevolučných organizácií,“ povedal Valdés v rozhovore pre štátnu televíziu roku 2018.