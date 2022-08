Zomrel český herec a dabér Karel Richter

Praha 6. augusta (TASR) - Vo veku 96 rokov zomrel Karel Richter, jeden z najstarších českých divadelných, filmových a televíznych hercov, skúsený dabér a taktiež dlhoročný riaditeľ Divadla Jiřího Wolkera. Informoval o tom v piatok spravodajský server iDNES.cz.



Verejná rozlúčka so zosnulým umelcom sa uskutoční 17. augusta vo Veľkej obradnej sieni krematória v pražskej časti Strašnice.



Richter svoj život zasvätil predovšetkým divadlu; svoju prvú rolu si zahral ako desaťročný v Divadle Míly Mellanovej. V jeho angažmáne potom pôsobil až do roku 1949, keď sa premenovalo na Mestské divadlo pre mládež.



V tom istom roku sa stal členom Divadla Jiřího Wolkera. V roku 1973 sa ujal jeho vedenia; viedol ho do roku 1990.



Tvorbe pre deti a mládež sa Karel Richter intenzívne venoval väčšinu svojho profesionálneho života a významnou mierou prispel k jeho rozvoju a popularizácii nielen vo vtedajšom Česko-Slovensku, ale aj za jeho hranicami.



Za svoje celoživotné majstrovstvo v dabingu získal Cenu Františka Filipovského.