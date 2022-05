NAVŽDY ODIŠLA ČESKÁ FILMOVÁ HVIEZDA: Zomrel herec Josef Abrhám

JOSEF ABRHÁM, výrazná postava českej kinematografie. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Josef Abrhám sa narodil 14. decembra 1939 v Zlíne. Bol priamym potomkom významného slovenského dramatika a evanjelického farára Jozefa Hollého.



Herectvo začal študovať najskôr na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave, odkiaľ po dvoch rokoch prestúpil na pražskú Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení (DAMU), ktorú absolvoval v roku 1962.



Legenda českého filmu Josef Abrhám stvárnil množstvo vážnych a komických úloh, ktorými si získal priazeň publika i filmovej kritiky. Na svojom konte má desiatky komediálnych aj vážnych úloh, ktoré dokázal zahrať neopakovateľne pôvabne. K takým patrí postava čašníka v komédii Vrchní prchni! (1980) alebo rola sebavedomého lekára Arnošta Blažeja z kultového Dietlovho seriálu Nemocnica na okraji mesta.



"Dotiahnuť rolu v divadle aj vo filme až k tým posledným milimetrom je nakoniec vždy najdôležitejšie a zároveň najťažšie," poznamenala v minulosti legenda českého herectva Jozef Abrhám.



Začínal v Divadle na Vinohradech, neskôr sa stal členom novovzniknutého Činoherného klubu a hral tiež na scéne pražského Národného divadla. V pražskom Činohernom klube exceloval v hrách Višňový sad, Strýček Váňa, Hráči, Revízor a v mnohých ďalších.



Pred kamerou debutoval Josef Abrhám v treťom ročníku na DAMU vo filme Strop (1961) v réžii Věry Chytilovej. Súčasne stvárnil malú úlohu v detektívke Vladimíra Čecha Kde alibi nestačí (1961). Potom prišla veľká herecká príležitosť s rozsiahlou rolou milovníka vo filmoch Zbynka Brynycha Neschovávejte se, když prší (1962).



Charizmatického herca obsadili filmoví tvorcovia aj do snímok Transport z ráje (1962), Křik (1963), Marečku, podejte mi pero! (1976).



K jeho nezabudnuteľným rolám nepochybne patrí ústredná postava kníhkupca Dalibora Vránu v legendárnej komédii Vrchní, prchni! (1980).



Veľký herecký talent predviedol tiež v úlohe spisovateľa a dramatika Karla Čapka v životopisnej dráme Člověk proti zkáze (1989) v réžii Štěpána Skalského a vynikajúci výkon podal, podľa kritiky, tiež v Menzlovom filme Konec starých časů (1989).



Českého leva získal Josef Abrhám v roku 1993 za najlepší mužský herecký výkon vo filme Jana Hřebejka Šakalí léta (1993). Vynikol tiež vo filmoch Všichni moji blízcí (1999) v réžii Mateja Mináča, Návrat ztraceného ráje (1999) v réžii Vojtěcha Jasného, či v Hřebejkovej Kráske v nesnázích (2006).



Najznámejšou televíznou úlohou vyhľadávaného herca sa stala rola záletného lekára a neskôr primára ortopedického oddelenia Arnošta Blažeja v seriáli Nemocnica na okraji mesta (1977). Seriál sa dočkal aj pokračovania s názvom Nemocnica na okraji mesta po dvadsiatich rokoch (2003) a Nemocnica na okraji mesta - nové osudy (2008). Josef Abrhám stvárnil MUDr. Blažeja v oboch pokračovaniach, i keď mu podľa vlastných slov pripadalo riskantné, aby sa herec predviedol v jednej postave niekoľkokrát. "Tej postavy sa už nezbavím. Do smrti budem pre divákov Blažej," hovoril s úsmevom Abrhám.



V roku 2011 pricestoval herec na Slovensko predstaviť film Václava Havla Odcházení. Počas rozhovoru prechádzal plynule z češtiny do peknej slovenčiny, pričom povedal, že sa na Slovensku cíti ako doma.



Od roku 1976 bol ženatý s herečkou Libušou Šafránkovou, majú spolu syna Josefa, ktorý je režisérom. Práve v jeho réžii si Abrhám starší zahral sám seba v snímke Hoteliér (2013). Libuše Šafránková zomrela 9. júna 2021 vo veku 68 rokov.



