Zomrel český hudobník, autor hitov Karla Gotta

Praha 31. januára (TASR) - Český hudobník a skladateľ Ladislav Štaidl, ktorý bol dlho blízkym spolupracovníkom Karla Gotta, zomrel v nedeľu ráno vo veku 75 rokov. Podľa servera Blesk.cz podľahol komplikáciám spojeným s koronavírusovým ochorením.



Štaidla ešte 7. januára hospitalizovali pre zhoršujúci sa zdravotný stav v súvislosti s koronavírusom. Patril do rizikovej skupiny nielen vzhľadom na svoj vek, ale aj predošlé onkologické problémy, píše server Novinky.cz.



Ladislav Štaidl bol veľmi úspešný multiinštrumentalista – hral na gitaru, klavír, spieval, no zároveň pôsobil aj ako textár, dirigent, kapelník, skladateľ a hudobný aranžér. Úzko spolupracoval napríklad s Karlom Gottom, ktorého dlhé roky sprevádzal ako vedúci Orchestra Ladislava Štaidla.



Celkovo napísal viac než 200 piesní, okrem Gotta tiež pre Dalibora Jandu, Darinu Rolincovú či Ivetu Bartošovú. K jeho najznámejším hitom patria Kávu si osladím, Dva roky prázdnin, Oheň, voda, vítr, Trezor, Málo mě zná či Když láska schází. Bol tiež autorom hudby k desiatkam televíznych filmov.



Štaidl sa narodil 10. marca 1945 v stredočeskej obci Stříbrná Skalice. Mal troch synov - Jana a Jiřího s Annou Štaidlovou, s ktorou sa rozviedol, a Artura so speváčkou Ivetou Bartošovou.