ODIŠLA LEGENDA. Zomrel český oscarový režisér Jiří Menzel

TASR v tejto súvislosti prináša jeho profil.



Jiří Menzel sa narodil 23. februára 1938 v Prahe v rodine spisovateľa a filmového scenáristu Josefa Menzela. V roku 1962 ukončil štúdium réžie pod vedením legendárneho českého režiséra Otakara Vávru na pražskej Filmovej a televíznej fakulte (FAMU).



Už krátko po skončení FAMU presvedčil Menzel o svojom talente a kvalitách hneď v dvoch poviedkových filmoch, na ktorých sa podieľal – vo filme Zločin v dívčí škole a v snímke Perličky na dně (oba z roku 1965), v ktorej tvorcovia spracovali prózy českého autora Bohumila Hrabala.



Podľa Hrabalovej novely nakrútil Jiří Menzel v roku 1966 svoj prvý samostatný - a mimoriadne úspešný - film Ostře sledované vlaky, ktorý bol ocenený soškou Oscara.



V roku 1967 nasledovalo Rozmarné léto podľa prózy Vladislava Vančuru, v ktorom si Menzel aj zahral. O rok neskôr nakrútil Menzel snímku Zločin v šantánu podľa kriminálneho príbehu Josefa Škvoreckého.



Opäť podľa Hrabalovho námetu nakrútil Menzel v roku 1969 film Skřivánci na niti o atmosfére 50. rokov 20. storočia. Dielo sa však pre kritiku komunistického systému a vzhľadom na postupujúcu normalizáciu dostalo do trezoru a diváci ho mohli vidieť až po Novembri '89.



Po období nútenej tvorivej pauzy sa Menzel vrátil za kameru v roku 1976 pri nakrúcaní filmu Na samotě u lesa. Scenáristami poeticky ladenej komédie z chalupárskeho prostredia boli Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Začiatky filmového remesla v Čechách mapuje snímka Báječní muži s klikou (1978) s Rudolfom Hrušínským v hlavnej úlohe. Práve Hrušínský, Magda Vášáryová, Jiří Schmitzer a Jaromír Hanzlík boli protagonistami ďalšieho hrabalovsky ladeného filmu Postřižiny z roku 1980. Nasledovala komédia Slavnosti sněženek (1983) opäť podľa prózy Bohumila Hrabala.



Nasledujúci film s názvom Vesničko má středisková z roku 1985 podľa scenára Zdeňka Svěráka patrí k vrcholom Menzelovej tvorby. Divácky mimoriadne obľúbená veselohra z vidieckeho prostredia bola nominovaná aj na Oscara, napokon však ocenenie nezískala. Zaujala však na filmovom festivale v Montreale, kde Menzel získal mimoriadnu cenu.



Film Konec starých časů z roku 1989 vznikol opäť podľa Vančurovho rukopisu. Zvláštnym Menzelovým tvorivým počinom bol koprodukčný film Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina z roku 1993. Odohrával sa v ruskom prostredí a režisér ho nakrútil s ruskými hercami. Jedným z posledných Menzelových filmov bola snímka Obsluhoval jsem anglického krále z roku 2006 a napokon komédia Donšajni z roku 2013.



Menzel bol známy predovšetkým ako filmový režisér, ale v Česku slávili úspechy aj jeho divadelné réžie. Hneď na začiatku svojej umeleckej kariéry sa v pražskom Činohernom klube režijne podpísal pod Machiavelliho komédiu Mandragora, ktorá sa hrala nepretržite 11 rokov (1965 - 1976). Aj televízni diváci mohli vidieť pod Menzelovým režijným vedením inscenáciu Audiencia od Václava Havla (1990).



Herecky sa Menzel predstavil vo svojich filmoch (napr. Rozmarné léto, Báječní muži s klikou), v snímkach Věry Chytilovej (napr. Hra o jablko) či Juraja Herza (napr. Upír z Feratu). Hlavnú úlohu si zahral po boku Milana Lasicu a Júliusa Satinského aj v populárnej komédii Oldřicha Lipského Srdečný pozdrav ze zeměkoule.



Slovenský režisér Martin Šulík obsadil Menzela do jednej z hlavných úloh svojho filmu Tlmočník (2018). V tom čase trpel Jiří Menzel zdravotnými problémami a podrobil sa urgentnej operácii mozgu, po ktorej ho lekári uviedli do umelého spánku. Po krátkodobom zlepšení sa v roku 2018 jeho stav opäť zhoršil.



Organizátori Medzinárodného filmového festivalu Berlinale 6. februára 2018 oznámili, že v deň jeho 80. narodenín ocenia mimoriadny prínos Jiřího Menzela pre svetový film cenou Berlinale Camera. Na berlínskom festivale sa zároveň uskutočnila svetová premiéra filmu Tlmočník. Slávnostné uvedenie snímky bolo takisto naplánované na 23. február, keď Menzel jubiloval.



Pre Menzelov filmový režijný rukopis je príznačné zobrazovanie prostých ľudí, ktorých osud sa vyznačuje tragikomickosťou. Jeden z najvýraznejších a najúspešnejších českých filmových tvorcov Jiří Menzel získal mnohé filmové ocenenia z filmových festivalov na celom svete – od Benátok a Berlín cez Montreal až po San Francisco.



Jiří Menzel sa v roku 2004 oženil so svojou priateľkou Olgou Kelymanovou, s ktorou majú dve dcéry.

Praha 6. septembra (TASR) - Český režisér, herec a spisovateľ Jiří Menzel zomrel vo veku 82 rokov. Oznámila to v nedeľu jeho manželka Olga s tým, že Menzel zomrel v sobotu večer v kruhu svojej rodiny, informujú české médiá.," napísala Olga Menzelová na Facebooku.Menzela v posledných rokoch sužovali zdravotné problémy. Bojoval s následkami zápalu mozgových blán, ktorý ho pripútal na lôžko, priblížili servery Novinky.cz a Extra.cz.," napísala Menzelová.Jiří Menzel patril k hlavným postavám československej filmovej novej vlny. Jeho prvý celovečerný film Ostře sledované vlaky, natočený podľa predlohy spisovateľa Bohumila Hrabala, získal v roku 1966 Oscara.Ďalšiu nomináciu na túto prestížnu cenu si vyslúžil v roku 1985 za komédiu Vesničko má středisková, zostala však nepremenená. Z jeho ďalšej tvorby diváci poznajú snímky ako Slavnosti sněženek, Postřižiny alebo Na samotě u lesa.V roku 2004 sa Menzel oženil. Vzal si svoju dlhoročnú o 40 rokov mladšiu partnerku Olgu. Vychovávali spolu dve dcéry.