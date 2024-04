Zomrel český poslanec,bývalý veľvyslanec a prezidentský kandidát Bašta

Praha 8. apríla (TASR) - Vo veku 75 rokov zomrel poslanec českého opozičného hnutia SPD a neúspešný prezidentský kandidát z roku 2023 Jaroslav Bašta. Na sociálnej sieti Facebook to v pondelok napísal predseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala, informuje spravodajkyňa TASR.



"Odišiel človek pevných zásad a jeden z posledných aktívnych politikov prednovembrového disentu. Dobrý, slušný a noblesný človek, ktorý toho pre SPD, Českú republiku a jej občanov mnoho urobil," uviedlo podľa servera iDNES.cz hnutie.



Hovorkyňa hnutia informovala, že Bašta zomrel po "dlhej a zákernej chorobe". Česko v ňom podľa jej slov stratilo osobnosť, ktorú bude ťažké nahradiť.



Server Novinky.cz upozornil, že Bašta bol začiatkom 70. rokov minulého storočia väznený a bol tiež signatárom Charty 77. V roku 1996 sa dostal do Poslaneckej snemovne na kandidátke strany ČSSD. V rokoch 1998 až 2000 bol ministrom bez kresla vo vláde Miloša Zemana a bol tiež námestníkom ministra zahraničných vecí. Neskôr bol veľvyslancom v Rusku a potom na Ukrajine.



Od roku 2021 v snemovni zasadal za hnutie SPD. To ho nominovalo ako svojho kandidáta do prezidentských volieb v roku 2023, v ktorých skončil na piatom mieste. Pre chorobu sa viac než rok nezúčastňoval na rokovaniach Poslaneckej snemovne.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)