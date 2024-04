Zomrel český spevák a herec Josef Laufer

Praha 21. apríla (TASR) - V sobotu večer zomrel po dlhej chorobe český spevák a herec Josef Laufer. Interpret hitu Sbohem, lásko, já jedu dál mal 84 rokov. Informáciu potvrdil webovej stránke Blesk.cz producent Oldřich Lichtenberg, ktorému ju oznámila dcéra Ester. TASR prevzala v nedeľu informácie z portálu českej televízie ČT24.



Posledné štyri roky strávil Laufer v nemocnici v umelom spánku po operácii srdcovej chlopne.



Podľa slov Lichtenberga pre ČT mali o Lauferovi iba sprostredkované informácie, ale jeho dcéra Ester uviedla, že nebol na prístrojoch - nebol však k nemu povolený prístup a nemohli ho navštevovať. Lichtenberg dodal, že podľa jeho informácií bolo príčinou smrti zlyhanie srdca.



Laufera pokladali za muža mnohých profesií. Okrem hrania a spievania sa živil aj ako režisér, spisovateľ, moderátor alebo tlmočník. "Vždy bol plný života, pamätám sa na jeho koncert v Hybernii k 80. narodeninám. To nebola žiadna tryzna starnúceho chlapa, to bol koncert plný energie," spomínal Lichtenberg.



Narodil sa vo Francúzsku, jeho otec mal český pôvod a matka bola rodená Španielka. Detstvo prežil v Anglicku, kde otec do roku 1947 pracoval ako vojenský lekár.



Laufer hral či spieval aj v niekoľkých filmoch. Ako spevák pop music profesionálne vystupoval so skupinou Golem. Počas svojej kariéry využíval svoje jazykové znalosti - hovoril plynulo anglicky, španielsky a nemecky.



K mnohým pesničkám sám napísal text. Jeho meno sa spája aj s kontroverznou piesňou List Európe venovanej rozviedčíkovi Vladimírovi Minaříkovi, ktorý údajne pripravoval pumový útok proti rozhlasovej stanici Slobodná Európa v Mníchove. Laufer ale veľakrát vyhlásil, že ju naspieval ako paródiu.



Vo filme debutoval v muzikáli Starci a chmeli v roku 1964. Objavil sa v desiatkach filmov, televíznych inscenácií alebo seriáloch (Tržiště senzací, Cirkus Humberto). Laufer bol divákom známy aj z komediálnej série Kameňák.







Profil speváka, textára, herca a zabávača Josefa Laufera



TASR v tejto súvislosti prináša profil Josefa Laufera, ktorý pôsobil ako spevák, herec, textár, režisér, moderátor a zabávač.







Josef Laufer, rodným menom don José Pedro Rodriguez de Montagnes de Laufer, sa narodil 11. augusta 1939 v Les Sables-d’Olonne vo Francúzsku. Bol synom lekára Maxima Laufera, ktorý nastúpil ako interbrigadista v španielskej občianskej vojne, matka Španielka pracovala ako zdravotná sestra. Druhú svetovú vojnu prežili v Spojenom kráľovstve, v roku 1947 sa rodina presťahovala do Československa.



V Tesle Vrchlabí sa vyučil v odbore vákuová elektrotechnika, spočiatku pracoval vo výskumnom ústave. Počas základnej vojenskej služby sa začal venovať ochotníckemu divadlu, pantomíme, spievaniu a začal aj režírovať.



V roku 1957 sa dostal do finále speváckej súťaže Hľadáme nové talenty. Po základnej vojenskej službe vyštudoval herectvo na Divadelnej fakulte AMU v Prahe, ktoré ukončil v roku 1965.



Už počas štúdií založil divadelný súbor RADAR, účinkoval vo filmoch, v muzikáloch, objavoval sa na televíznej obrazovke. Hovoril plynulo po anglicky, španielsky a nemecky.



Laufer bol umelcom mnohých profesií. Popri hraní sa venoval tiež spevu. Na vysokej škole začal spolupracovať so skupinami Crystals a Olympic. Neskôr založil country skupinu Tornado, účinkoval v divadle Rokoko, Hudobnom divadle v Karlíne, spieval s orchestrom Karla Vlacha.



Prvú sólovú LP platňu Josef Laufer '69 vydal v roku 1969. Známe sú jeho skladby Artista, Maria, Juliána či Sbohem lásko, já jedu dál.



V 70. rokoch založil vlastnú sprievodnú skupinu Golem. Hral v muzikáloch Hamlet, Galileo, Pokrvní bratia, Jekyl a Hyde, Jack rozparovač či Mata Hari.



Meno Josefa Laufera sa spája aj s kontroverznou piesňou Dopis Svobodné Evropě. Tú venoval agentovi Štátnej bezpečnosti (ŠtB) Pavlovi Minaříkovi, ktorý plánoval v 70. rokoch minulého storočia bombový útok na Rádio Slobodná Európa v Mníchove.



Laufer účinkoval vo viac ako desiatke filmov, prvým bol v roku 1964 Starci na chmeli, z novších to boli Kameňák (2003), Kameňák 2 (2004) a Kameňák 3 (2005).



V roku 2006 vyšla v edícii Pop galerie kompilácia jeho najväčších hitov. V októbri 2011 vyšla dvojkompilácia Josef Laufer: Maraton 1967 - 2008.



Interpret hitu Sbohem lásko, já jedu dál a predstaviteľ Kohna z obľúbenej série komédií Kameňák sa nachádzal štyri roky na rozhraní medzi životom a smrťou. Osudnou sa mu stala operácia kolena, počas ktorej mu v marci 2020 zlyhalo srdce. Vzápätí uviedli lekári Josefa Laufera do umelého spánku, v ktorom zostal až do svojej smrti.