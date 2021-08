Zomrel Charlie Watts, bubeník skupiny Rolling Stones

Londýn 24. augusta (TASR) - Vo veku 80 rokov zomrel v utorok Charlie Watts, bubeník britskej rockovej skupiny The Rolling Stones. S odvolaním sa na vyhlásenie jeho agenta Bernarda Dohertyho o tom informovala agentúra AFP.



Podľa Dohertyho slov zomrel Watts v utorok londýnskej nemocnici obklopený svojou rodinou. "Odišiel milovaný manžel, otec a starý otec a jeden z najväčších bubeníkov svojej generácie," cituje z Dohertyho vyhlásenia stanica BBC.



Watts sa v roku 2004 liečil z rakoviny hrdla. Členom skupiny The Rolling Stones sa stal v januári 1963.



BBC začiatkom augusta informovala, že Watts sa pre zotavovanie z bližšie neurčeného lekárskeho zákroku nezúčastní na nadchádzajúcom turné The Rolling Stones v Spojených štátoch. Na americkej časti septembrového turné No Filter Tour ho mal zastúpiť Steve Jordan (64).