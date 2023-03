Zomrel čilský spisovateľ Jorge Edwards, laureát Cervantesovej ceny

Santiago 18. marca (TASR) - Vo veku 91 rokov zomrel v piatok v Madride čilský spisovateľ Jorge Edwards, držiteľ Cervantesovej ceny z roku 1999. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Edwards bol známy najmä vďaka románu "Persona non grata", v ktorom opisuje svoje rozčarovanie z kubánskej revolúcie. V roku 1999 mu bola udelená prestížna Cervantesova cena za celoživotné dielo v oblasti literatúry písanej v španielskom jazyku.



"Opustil nás výnimočný spisovateľ, odvážny esejista a novinár, ktorý držal prst na pulze správ," napísal na sociálnej sieti Twitter Cervantesov inštitút (CI) so sídlom v Madride.



Edwards sa narodil v Santiagu v roku 1931. Študoval právo na univerzite v Čile a potom absolvoval postgraduálne štúdium na Princetonskej univerzite v Spojených štátoch.



V roku 1957 začal diplomatickú kariéru - bol vyslaný do Paríža, Limy a Havany. V roku 1971 znovu otvoril čilské veľvyslanectvo v Havane ako zástupca socialistickej vlády Salvadora Allendeho, ktorá ako jedna z prvých v danom regióne nadviazala diplomatické vzťahy s režimom Fidela Castra.



Edwards však hlavné mesto Kuby opustil už po troch mesiacoch, keď ho Castro vyhlásil za "nežiaducu osobu", čo sa neskôr stalo inšpiráciou pre jeho román.



V roku 1973 po vojenskom prevrate, ktorý zvrhol Allendeho, Edwards ukončil diplomatické služby a presťahoval sa do Barcelony, kde sa stretol s juhoamerickými literárnymi velikánmi Gabrielom Garcíom Márquezom a Mariom Vargasom Llosom.



Do diplomatických služieb sa vrátil v roku 1994, keď ho vymenovali za čilského veľvyslanca pri UNESCO v Paríži.



Na svojom poslednom diplomatickom poste sa opäť usadil v Paríži, a to v rokoch 2010 až 2014, počas vlády konzervatívneho čilského prezidenta Sebastiána Piňeru.