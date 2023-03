Zomrel čínsky lekár, ktorý informoval svet o rozsahu epidémie SARS

Peking 14. marca (TASR) - Vo veku 91 rokov zomrel čínsky lekár Ťiang Jen-jung, ktorý svojho času informoval svet o skutočnom rozsahu epidémie SARS z roku 2003 a pre svoje politické postoje bol odsúdený na trest domáceho väzenia. V utorok to uviedla agentúra AP, informuje TASR.



Lekár zomrel ešte v sobotu v Pekingu na zápal pľúc. V samotnej Číne správy o lekárovej smrti zamlčala cenzúra.



Ťiang Jen-jung pracoval ako primár oddelenia chirurgie v 301. nemocnici Ľudovej oslobodzovacej armády v Pekingu. V roku 2003, keď sa čínska Komunistická strana snažila zastaviť správy o šírení vírusu SARS (ťažký akútny respiračný syndróm), Ťiang napísal 800-slovný list, v ktorom uvádzal, že v skutočnosti existuje oveľa viac prípadov nákazy vírusom SARS, než tvrdia oficiálne štatistiky čínskeho ministerstva zdravotníctva.



Lekár svoj list odoslal čínskej štátnej televízii CCTV a hongkonskej stanici Phoenix Channel, ktorá je lojálna Pekingu. Obe ho ignorovali. Obsah listu však napokon prenikol do západných médií, ktoré ho zverejnili v plnom rozsahu a odhalili tak skutočný rozsah epidémie SARS.



Po zverejnení listu podali demisiu vtedajší čínsky minister zdravotníctva i starosta Pekingu. Čína prijala opatrenia zamerané na zníženie šírenia nákazy, čo pomohlo dostať vírus pod kontrolu.



Agentúra AP pripomína, že celkovo sa vírusom SARS nakazilo viac ako 8000 ľudí v 29 krajinách sveta. O život prišlo 774 osôb.



Čínske úrady Ťiangovi a jeho manželke opakovane nariaďovali domáce väzenie za to, že manželia od komunistických lídrov žiadali prehodnotenie protestov z roku 1989, ktoré sú v Číne tabuizovanou témou. Lekár bol prenasledovaný aj počas režimu exprezidenta Mao Ce-tunga, pripomína AP.



Ťiang získal v roku 2004 filipínsku cenu Ramona Magsaysaya za službu verejnosti. Toto ocenenie je považované za ázijskú verziu Nobelovej ceny za mier.