Zomrel člen rockovej skupiny Midnight Oil, basgitarista Bones Hillman

Sydney 8. novembra (TASR) - Vo veku 62 rokov zomrel člen austrálskej rockovej skupiny Midnight Oil, hráč na basovú gitaru Bones Hillman. Hudobník podľahol rakovinovému ochoreniu vo svojom domove v meste Milwaukee v americkom štáte Wisconsin, informovali v noci na nedeľu denníky The Australian a The Sydney Morning Herald.



"Trúchlime nad stratou nášho brata Bonesa Hillmana, ktorý bol basgitaristom s nádherným hlasom, členom skupiny s výborným zmyslom pre humor a naším excelentným hudobným druhom. Absolvovali sme spolu tisíce koncertov. Náš drahý priateľ nám bude nesmierne chýbať," napísala formácia na svojich oficiálnych sociálnych sieťach.



Hudobník sa narodil v máji 1958 v novozélandskom Aucklande ako Wayne Stevens. V 70. rokoch prijal umelecký pseudonym Bones Hillman a pôsobil v niekoľkých miestnych skupinách ako Suburban Reptiles či The Swingers, ktorej pieseň Counting the Beat dosiahla v roku 1981 prvé miesto rebríčkov na Novom Zélande i v Austrálii.



V roku 1987 sa stal členom Midnight Oil, pričom hral a spieval sprievodné vokály na každej nasledujúcej nahrávke skupiny. Jeho posledným počinom s touto formáciou je konceptuálny minialbum The Makarrata Project, ktorý vyšiel koncom októbra a v sobotu sa dostal na vrchol domáceho rebríčka ARIA Charts. Ďalší album skupiny je avizovaný na rok 2021.



Ako dlho bol Hillman chorý, nie je známe. Basgitarista však chýbal na všetkých nedávnych propagačných akciách súvisiacich s najnovšou nahrávkou a odmietal žiadosti o rozhovor pri príležitosti 20. výročia pamätného vystúpenia Midnight Oil na uzatváracom ceremoniáli letných olympijských hier, ktoré sa konali v roku 2000 v Sydney.



Jeho poslednou šou s Midnight Oil bol koncert na najodľahlejšom hudobnom festivale sveta Big Red Bash v júli 2019, ktorý sa koná na okraji Simpsonovej púšte v juhozápadnej časti austrálskeho štátu Queensland. Skupina vystúpenie na tomto podujatí zhodou okolností zakončila piesňou One Country, v ktorej refrén spieva Bones Hillman.



Skupina Midnight Oil vznikla v roku 1976 v Sydney, medzinárodne sa preslávila najmä politicky a environmentálne angažovanými piesňami. Formácia získala viaceré ocenenia a na dlhší čas sa odmlčala v roku 2002, keď jej spevák Peter Garrett vstúpil do vysokej politiky a následne zastával niekoľko ministerských postov v austrálskej federálnej vláde.



Rockový kvintet sa vrátil na koncertné pódiá v roku 2017 a absolvoval úspešné svetové turné The Great Circle Tour vrátane zastávky na hudobnom festivale Colours of Ostrava v Česku.



Skupina si 26. novembra prevezme Zlatú medailu za ľudské práva, ktorú jej udelila nadácia Sydney Peace Foundation (SPF) za "dlhodobú podporu presadzovania ľudských práv s výrazným a ďalekosiahlym vplyvom", informoval v októbri denník The Guardian. Toto ocenenie predtým získali osobnosti ako Julian Assange či Nelson Mandela.



V skupine od jej založenia nedošlo k žiadnym iným personálnym zmenám okrem postu hráča na basovú gitaru - v roku 1980 odišiel Andrew James, v roku 1987 Peter Gifford.