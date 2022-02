Zomrel pilot G. Halvorsen, ktorý deťom v Berlíne zhadzoval sladkosti

Gail Halvorsen, tiež známy ako „Candy Bomber“, pózuje 7. októbra 2020 v dome jeho syna v Midway v Utahu. Foto: TASR/AP

Berlín 18. februára (TASR) - Vo veku 101 rokov zomrel bývalý americký pilot Gail Halvorsen, ktorý sa preslávil tým, že počas sovietskej blokády západných sektorov Berlína v prvých rokoch studenej vojny zhadzoval tamojším deťom balíčky so sladkosťami vybavené malými padákmi. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.Spojenecké múzeum (Alliierten Museum) v Berlíne, ktoré sa nachádza v bývalom americkom sektore Berlína a venuje sa problematike studenej vojny, potvrdilo správy médií, že Halvorsen zomrel v stredu v nemocnici v americkom štáte Utah v kruhu svojej rodiny.Halvorsen, dlhoročný podporovateľ nemecko-amerického priateľstva, sa stal známym v tomto ťažko skúšanom meste ako prvý americký pilot, ktorý začal zo svojho lietadla zhadzovať deťom v Západnom Berlíne "zásielky" obsahujúce čokoládu a žuvačky. Neskôr sa tým inšpirovali aj mnohí jeho kolegovia.Západné sektory Berlína boli od júna 1948 do mája 1949 zásobované zo vzduchu leteckým mostom. Spojenecké lietadlá pristávali so zásobami pre 2,5 milióna obyvateľov Západného Berlína najmä na tamojšom letisku Tempelhof. Zásobovanie fungovalo takmer nepretržite, pričom sa uskutočnilo viac než 277.000 letov.