Zomrel ďalší ruský manažér spojený s plynárenským gigantom Gazprom

Londýn 6. júla (TASR) - Šéfa logistickej spoločnosti, ktorá mala lukratívne zmluvy s plynárenským koncernom Gazprom, našli pred pár dňami mŕtveho v bazéne pri jeho dome na luxusnom predmestí ruského mesta Petrohrad.



Informoval o tom v utorok britský denník The Independent, ktorý pripomenul, že od začiatku tohto roku ide o piate záhadné úmrtie z radov vysokopostavených ruských manažérov spojených s energetickým gigantom Gazprom.



Telo Jurija Voronova so strelným poranením hlavy sa našlo 4. júla popoludní. Súdni lekári sa domnievajú, že výstrel padol medzi polnocou a 05.00 h miestneho času.



Podľa záznamov z bezpečnostných kamier, ktoré preverila polícia, od 1. júla do domu nikto nevstúpil ani nevyšiel.



Všetky okolnosti podnikateľovej smrti sú predmetom vyšetrovania.



Manželka zosnulého sa podľa ruských médií vyjadrila, že jej manžel odišiel 1. júla do Petrohradu a predtým asi dva týždne "veľa pil".



Priznala, že Voronov začal piť alkohol kvôli tomu, že prišiel o veľa peňazí. Šlo o dôsledok konfliktu s obchodnými partnermi a dodávateľmi, ktorí sa údajne "správali nečestne".