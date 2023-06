Zomrel Daniel Ellsberg, ktorý zverejnil dokumenty o vojne vo Vietname

Washington 16. júna (TASR) - Vo veku 92 rokov zomrel Daniel Ellsberg - bývalý americký vojenský analytik a whistleblower, ktorý sa preslávil na prelome 60. a 70. rokov, keď zverejnil stovky strán dôverných dokumentov - tzv. The Pentagon Papers -, ktoré odhalili, že viaceré vlády Spojených štátov verejnosti klamali o vojne vo Vietname.



Ellsberg zomrel v piatok vo svojom dome v Kensingtone v americkom štáte Kalifornia na rakovinu pankreasu, uviedla jeho rodina podľa agentúry AP.



O svojom ochorení informoval v marci tohto roku, keď v liste svojim "priateľom z protivojnového a protijadrového hnutia" oznámil, že lekári mu v polovici februára "bez akéhokoľvek predchádzajúceho varovania diagnostikovali nevyliečiteľnú rakovinu pankreasu". Dodal tiež, že lekári mu dali tri až šesť mesiacov života.



Pre americké ministerstvo obrany začal Ellsberg pracovať v roku 1964. Jeho úlohou bolo zhromažďovať a analyzovať údaje o vojenských aktivitách americkej armády v zahraničí - najmä vo vietnamskej vojne.



Koncom 60. rokov dospel k rozhodnutiu predložiť tieto materiály - neskôr známe ako The Pentagon Papers - americkej verejnosti, čo sa mu s pomocou ďalších osôb podarilo v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.



Z dokumentov, ktoré Ellsberg zverejnil najprv v denníku Washington Post, vyplynulo, že v rozpore s tvrdeniami rôznych amerických predstaviteľov Spojené štáty nemohli vyhrať vojnu vo Vietname.



Denník The New York Times začal tieto dokumenty tiež uverejňovať, pričom ešte predtým, ako administratíva prezidenta Richarda Nixona dosiahla na federálnom súde zákaz ich publikácie z dôvodu ohrozenia národnej bezpečnosti.



Ellsberg bol následne stíhaný na základe zákona o špionáži z roku 1917 s navrhovaným trestom 115 rokov. Kvôli procesným chybám a nezákonnému zhromažďovaniu dôkazov bol však v roku 1973 oslobodený.



Príbeh, ktorý viedol k odhaleniu lží o vojne vo Vietname v denníku Washington Post, je prerozprávaný vo filme Pentagon Papers režírovanom Stevenom Spielbergom. Film bol v roku 2018 nominovaný na americkú filmovú cenu Oscar. V hlavných úlohách v ňom účinkovali Meryl Streepová a Tom Hanks.