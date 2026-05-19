Zomrel detektív, ktorý krivo vypovedal v kauze O. J. Simpsona
Autor TASR
Boise 19. mája (TASR) - Bývalý detektív losangeleskej polície Mark Fuhrman, ktorý bol odsúdený za krivú výpoveď pri svedectve v procese s O. J. Simpsonom, zomrel vo veku 74 rokov. Informovala o tom v utorok agentúra AP.
Prípad O. J. Simpsona sa stal mediálnym fenoménom a symbolom diskusie o rasizme v polícii, dôveryhodnosti dôkazov a vyvodeniu spravodlivosti voči tzv. celebritám v USA.
Fuhrman bol jedným z prvých dvoch detektívov vyslaných vyšetrovať vraždy Nicole Brown Simpsonovej a Ronalda Goldmana v Los Angeles. Tvrdil, že v Simpsonovom dome našiel zakrvavenú rukavicu. Jeho dôveryhodnosť však bola počas procesu spochybnená, keď obhajoba poukázala na možnú rasovú zaujatosť.
Pri krížovom výsluchu Fuhrman síce vypovedal, že v uplynulom desaťročí nikdy nepoužil rasistické urážky voči Afroameričanom, ale nahrávka od začínajúceho scenáristu ukázala, že ich používal opakovane.
Lynn Acebedová, hlavná zástupkyňa koronera v okrese Kootenai v štáte Idaho, uviedla, že Fuhrman zomrel 12. mája. Okresné úrady príčinu smrti nezverejnili.
Fuhrman odišiel do dôchodku z losangeleského policajného zboru po oslobodení O. J. Simpsona v roku 1995. Následne sa presťahoval do Idaha, kde so svojou rodinou založil farmu a choval na nej kurčatá, kozy, ovce a lamy.
V roku 1996 bol obvinený z krivej prísahy a priznal sa bez námietok (no contest). Neskôr pôsobil ako televízny a rozhlasový komentátor a napísal knihu „Murder in Brentwood“.
Trestný súd v roku 1995 uznal O. J. Simpsona za nevinného v trestnom konaní. V občianskoprávnom procese v roku 1997 ho však uznal zodpovedným za smrť Nicole Brown Simpsonovej a Ronalda Goldmana a nariadil mu zaplatiť 33,5 milióna dolárov ich rodinám. Simpson si v inom prípade odpykal deväť rokov väzenia. Zomrel v roku 2024 vo veku 76 rokov na rakovinu prostaty.
