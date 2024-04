Zomrel dizajnér francúzskeho rýchlovlaku TGV Jacques Cooper

Paríž 17. apríla (TASR) - Vo veku 93 rokov zomrel Jacques Cooper, dizajnér prvého francúzskeho ultrarýchleho vlaku. TGV (Train Grande Vitesse - vysokorýchlostný vlak) bol uvedený do prevádzky v roku 1981 a odvtedy prekonal mnohé svetové rýchlostné rekordy. V stredu o tom informovala agentúra AFP.



Jacques Cooper sa narodil v roku 1931. Počas svojej kariéry navrhoval aj ťahače a helikoptéry, potom sa zameral na železničné zariadenia, "ktorých vonkajší dizajn sa stal jeho veľkou špecializáciou".



Bol to Cooper, kto "dal TGV jeho charakteristickú siluetu so zúženým aerodynamickým nosom a prvým oranžovým lakom, ktorý sa stal legendárnym vo svete francúzskych železníc", uviedla tlačová správa výrobcu vlakov Alstom, kde pôsobil v 70. a 80. rokoch. Prvá špeciálna trať bola otvorená v roku 1981 medzi Parížom a Lyonom.



Jacques Cooper má na konte aj ďalšie významné úspechy, ako napríklad Porsche 914-6 Murne, z ktorého čerpal inšpiráciu pre dizajn TGV a metra v Santiagu (Čile) a Káhire (Egypt).



Viac ako 40 rokov po zavedení vlakov TGV vo Francúzsku sa tamojšia železničná spoločnosť SNCF pripravuje na zavedenie novej generácie vysokorýchlostných vlakov do konca roku 2025. Vonkajší dizajn TGV-M si vo všeobecnosti zachováva línie a tvary, aké vytvoril Cooper v 70. rokoch 20. storočia.



TGV vytvoril 3. apríla 2007 rýchlostný rekord na trati medzi Parížom a Štrasburgom v triede koľajových dopravných prostriedkov. Súprava aj s cestujúcimi dosiahla na 41 sekúnd rýchlosť 574,8 km/h. Jeho vlastný rekord z 18. mája 1990 mal hodnotu 515,3 km/h.