Zomrel držiteľ Nobelovej ceny za ekonómiu Daniel Kahneman

San Francisco 28. marca (TASR) - Vo veku 90 rokov zomrel v stredu psychológ Daniel Kahneman, ktorý v roku 2002 získal Nobelovu cenu za ekonómiu. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy agentúry AP a stanice CNN.



Úmrtie Kahnemana pre AP potvrdila Barbara Tverská, vdova po jeho spolupracovníkovi Amosovi Tverskom. Kahnemanova rodina však podľa jej slov nezverejnila príčinu ani miesto jeho úmrtia.



Daniel Kahneman sa narodil 5. marca 1934 v Tel Avive na území dnešného Izraela, jeho rodičia, francúzski občania, sa však vrátili do Paríža, keď mal tri mesiace. Jeho rodina neskôr po invázii nacistov musela ujsť do neokupovanej časti Francúzska.



Kahneman sa vo veku 12 rokov spolu s matkou presťahoval do Palestíny, ktorá bola v tom období pod správou Spojeného kráľovstva. Na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme vyštudoval matematiku a psychológiu a na Kalifornskej univerzite v Berkley získal doktorát. Neskôr pôsobil ako akademický pracovník na jeruzalemskej univerzite i na viacerých univerzitách v USA vrátane Berkeley a Princetonu.



Kahneman a jeho dlhoročný spolupracovník Tversky zmenili odbor ekonómie, pripomína AP. Tá predtým zväčša vychádzala zo skutočnosti, že ľudia konajú na základe rozumu a sú schopní jasne prehodnotiť možnosti výberu.



Výskum tejto dvojice vedcov sa však zameral na to, ako na rozhodovanie ľudí vplývajú podvedomé rozmary či tzv. skratky v myslení, ktoré uvažovanie ovplyvňujú spôsobmi, ktoré sú iracionálne, avšak predvídavé. Svoje zistenia popísali v knihe Myslenie rýchle a pomalé (Thinking, Fast and Slow) z roku 2011.



V roku 2002 Kahnemanovi udelili Cenu Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela. Amos Tversky zomrel v roku 1996.