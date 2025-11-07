< sekcia Zahraničie
Zomrel držiteľ Nobelovej ceny za objavy v oblasti DNA
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
New York 7. novembra (TASR) - Držiteľ Nobelovej ceny za spoluobjavenie štruktúry deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) v tvare pravotočivej dvojzávitnice James Watson zomrel vo štvrtok vo veku 97 rokov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AFP a AP.
