Zomrel držiteľ Nobelovej ceny za objavy v oblasti DNA

Na snímke James Watson. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
New York 7. novembra (TASR) - Držiteľ Nobelovej ceny za spoluobjavenie štruktúry deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) v tvare pravotočivej dvojzávitnice James Watson zomrel vo štvrtok vo veku 97 rokov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AFP a AP.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
