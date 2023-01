Zomrel duchovný vodca ultraortodoxnej strany, 94-ročný Šimon Baadani

Jeruzalem 11. januára (TASR) - Duchovný vodca najväčšej ultraortodoxnej židovskej strany v izraelskej vládnej koalícii, rabín Šimon Baadani, zomrel v stredu vo veku 94 rokov. Oznámila to jeho strana Šas. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Predseda strany Šas Arje Deri a podporovatelia "sú plní žiaľu a zdrvení výstupom Baadaniho vo víre hore do neba", napísala strana vo vyhlásení.



Baadani viedol Radu veľkých učencov Tóry, najvyšší orgán strany Šas, ktorá sa minulý mesiac stala súčasťou vlády premiéra Benjamina Netanjahua.



Ultraortodoxné strany sú pre Netanjahua kľúčové, lebo vďaka nim si po novembrových voľbách zaistil 61-člennú väčšinu v parlamente, pričom Šas dodáva koalícii svojich 11 kresiel.



Baadani zohrával vplyvnú rolu v živote sefardských židov v Izraeli a žil v ultraortodoxnom meste Bnei Brak neďaleko Tel Avivu.



Narodil sa v roku 1928 vo vtedajšej Palestíne spravovanej Britmi a patril k prvým rabínom vymenovaným do spomínanej najvyššej rady Šasu, keď ju v roku 1984 zriadili.



V roku 2014 zahynul jeho 17-ročný vnuk pri útoku, keď auto vrazilo do ľudí v Jeruzaleme.



Rabín Baadani zaujal miesto vodcu Rady veľkých učencov Tóry vlani v auguste po úmrtí svojho 91-ročného predchodcu Šaloma Cohena.