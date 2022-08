Zomrel dvojnásobný nositeľ Pulitzerovej ceny,historik David McCullough

New York 8. augusta (TASR) - Vo veku 89 rokov zomrel americký publicista, historik a oceňovaný autor bestsellerov David McCullough. Jeho biografie Harryho Trumana a Johna Adamsa boli ocenené Pulitzerovými cenami.



Ako v pondelok informovala agentúra AP, McCullough zomrel v nedeľu vo svojom bydlisku Hingham v americkom štáte Massachusetts. Pre denník New York Times to potvrdila jeho dcéra i jeho vydavateľstvo Simon & Schuster. Podľa týchto zdrojov McCullough zomrel necelé dva mesiace po svojej manželke Rosalee.



Svojím dielom - príbehmi o rôznych témach - od výstavby Brooklynského mosta až po amerických prezidentov - sa McCullough zaradil medzi najpopulárnejších a najvplyvnejších historikov svojej doby.



Vo veku okolo 70 a 80 rokov sa vo svojich knihách vyznal k svojej náklonnosti k Parížu - napr. v knihe The Greater Journey či k letectvu, a to bestsellerom o bratoch Wrightovcoch (v českom preklade Bratři Wrightové).



Kritici ho oslavovali ako spisovateľa, ktorý dokáže vniesť do známych udalostí dramatickosť a oživiť ich prostredníctvom drobných detailov a výpovedí jednotlivých svedkov. Čelil však aj kritike, že americké dejiny romantizuje a bagatelizuje krutosti páchané na pôvodných obyvateľoch Ameriky počas presunu osadníkov v 19. storočí smerom na západ.



Počas svojho života sa angažoval aj v oblasti vzdelávania, pričom prejavoval obavy, že Američania vedia príliš málo o svojich dejinách a nevedia napr. oceniť obete obdobia americkej revolúcie.



Často vystupoval na univerzitách a v Kongrese, pričom nie raz kritizoval skutočnosť, že sa história na mnohých amerických školách odsúva na vedľajšiu koľaj v prospech iných predmetov. Bol aktívny aj v oblasti ochrany a záchrany historických regiónov a objektov.



V USA bol známy aj z vystupovania v mnohých dokumentárnych televíznych reláciách.



McCullough získal mnoho ocenení od odborných historických spoločností a približne 40 čestných doktorátov. V roku 2006 mu bola udelená Prezidentská medaila slobody.