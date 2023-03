Zomrel Emil Boček, posledný z českých vojnových pilotov RAF

Ve věku 100 let zemřel válečný veterán a hrdina Emil Boček.



Generál Boček bojoval za to, aby naše země byla demokratická, svobodná a nezávislá. Ať odpočívá v pokoji. pic.twitter.com/Px7TU4MKZo — Petr Fiala (@P_Fiala) March 25, 2023

Praha 25. marca (TASR) - Vo veku 100 rokov zomrel v sobotu český vojnový veterán Emil Boček, ktorý bol príslušníkom československého letectva vo Veľkej Británii. O jeho úmrtí informovalo na sociálnych sieťach brnianske Komunitné centrum pre vojnových veteránov, píše portál Novinky.cz." uviedol na svojom Twitteri český premiér Petr Fiala.Boček sa narodil vo februári 1923 v Brne. Začal sa učiť za strojného zámočníka, avšak v roku 1939 sa mu podarilo utiecť z okupovaného Československa. Ako 16-ročný následne vstúpil do československej zahraničnej armády vo Francúzsku.Po evakuácii skončil v Británii, kde absolvoval kurz pre mechanikov, približuje stanica TV Nova na svojej webstránke. Bol prijatý do britského Kráľovského letectva (RAF), a to ako jeden z jeho najmladších. Podľa TV Nova bol zároveň aj posledným z Čechov, ktorí sa k RAF pridali počas druhej svetovej vojny.Najskôr slúžil ako letecký mechanik v 312. stíhacej peruti a od roku 1944 ako pilot-stíhač letky "B" v československej 310. stíhacej peruti. Absolvoval celkovo 26 operačných letov.Z armády bol na vlastnú žiadosť prepustený v roku 1946.Po vojne sa vrátil do Československa a otvoril si autodielňu, pričom pretekal aj na motorkách. Živnosť mu po roku 1948 komunistický režim znárodnil. Následne sa stal zamestnancom spoločnosti Mototechna. Oženil sa v roku 1951. Mal dve deti, dcéru a syna. S výnimkou vojnových rokov prežil celý svoj život v Brne, ktorého "čestným občanom" sa stal v roku 2017.Armádnym generálom bol menovaný v roku 2019. V rovnakom roku mu bolo udelené aj najvyššie české štátne vyznamenanie - Rad bieleho leva I. triedy. Bol tiež dvojnásobným držiteľom Československého vojnového kríža a rôznych ďalších - českých, československých aj britských - vyznamenaní.