Zomrel expredseda českých odborov Richard Falbr, informujú médiá v ČR
Do odborového hnutia sa zapojil na začiatku 90. rokov 20. storočia a približne v rovnakom čase vstúpil aj do ČSSD.
Praha 26. mája (TASR) - Vo veku 85 rokov zomrel výrazný politik Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD, od júna 2023 Sociálna demokracia - SOCDEM), bývalý europoslanec a niekdajší odborový predák Richard Falbr. Pre portál Novinky.cz to potvrdil dôveryhodný zdroj z prostredia odborov, píše TASR.
Falbr sa stal predsedom Českomoravskej konfederácie odborových zväzov (ČMKOS) v roku 1994 a v tejto funkcii strávil osem rokov. Takmer osem rokov (1996 - 2004) pôsobil aj ako senátor za okres Most. V rokoch 2004 až 2014 bol poslancom Európskeho parlamentu.
Do odborového hnutia sa zapojil na začiatku 90. rokov 20. storočia a približne v rovnakom čase vstúpil aj do ČSSD. Zo strany neskôr vystúpil s odôvodnením, že sa chce nezávisle venovať odborom.
Falbr uspel ako nezávislý kandidát hneď v prvých voľbách do českého Senátu v roku 1996. Aj vďaka podpore ČSSD si mandát udržal až do roku 2004. Po prerušení členstva sa v roku 2002 stal opäť členom Českej strany sociálnodemokratickej.
V prvých eurovoľbách v roku 2004 zvolili Falbra za europoslanca a volebný úspech zopakoval aj v ďalších voľbách o päť rokov neskôr. Po tretíkrát ho však v roku 2014 už nezvolili.
Falbr bol od roku 1963 ženatý s Věrou Veselou, s ktorou mal dve deti. Narodil sa v roku 1940 vbritskom Chesteri a do konca druhej svetovej vojny žil s rodinou v Spojenom kráľovstve. Následne krátko žil v Československu, až pokiaľ jeho otca nevyslali na veľvyslanectvo vo Venezuele. V roku 1968 sa stal členom Komunistickej strany Československa (KSČ), z ktorej ho po troch rokoch vylúčili.
