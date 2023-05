Zomrel fotograf, ktorý o sebe tvrdil, že je synom Alaina Delona

Paríž 22. mája (TASR) - Francúzske úrad preverujú okolnosti úmrtia muža, ktorý o sebe tvrdil, že je synom francúzskeho herca Alaina Delona. Delon však svoje otcovstvo vždy popieral.



Telo 60-ročného fotografa Ariho Boulogna sa našlo cez víkend v jeho byte v 15. parížskom obvode. Ženu, ktorá bola údajne jeho družkou, vzala polícia do väzby pre podozrenie z neposkytnutia pomoci osobe v ohrození života, informoval v nedeľu denník Le Parisien.



Boulogne mal v poslednom čase vážne zdravotné problémy a v minulosti bojoval so závislosťou od drog.



Fotografovou matkou bola modelka a speváčka Nico - ikona americkej rockovej skupiny Velvet Underground -, ktorá tvrdievala, že Ari sa narodil z jej krátkeho romániku s Delonom zo začiatku 60. rokov.



Delon svoje otcovstvo nikdy neuznal. Jeho matka Édith Boulogneová sa však chlapca ujala a napriek nesúhlasu Alaina Delona ho aj vychovávala vo svojom dome v meste Bourg-la-Reine v metropolitnej oblasti Paríža. Jej druhý manžel Paul Boulogne chlapca v roku 1977 adoptoval a dal mu svoje priezvisko.



Ari Boulogne, pôvodným menom Christian Aaron Päffgen, podal v septembri 2019 žiadosť o uznanie otcovstva na súdny dvor vo francúzskom meste Orleans v departemente Centre-Val de Loire. V auguste 2020 však tento súd deklaroval, že na tento prípad sa francúzska jurisdikcia nevzťahuje, keďže Alain Delon od roku 1984 žije vo Švajčiarsku.



Boulogne následne poveril svojho právnika, aby sa odvolal na francúzsky Najvyšší súd. Toto odvolacie konanie ešte stále nie je ukončené. Le Parisien predpokladá, že do súdneho sporu by sa teraz mohli zapojiť dve Boulogneove deti, 24-ročný Charles a 17-ročná Blanche.